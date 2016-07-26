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二手速遞｜黑雨無阻買樓！元朗兩屋苑錄千萬成交
9 小時前
二手速遞｜黑雨無阻買樓！元朗兩屋苑錄千萬成交
市場正面消息多，樓市暢旺。雖然今早黑色暴雨高掛，仍無阻買家入市。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗爾巒今早錄得一宗成交，茵羅洛斯大道3座中層C室，實用面積約886方呎，屬三房套房連工作間及儲物房間隔。原叫價1,060萬元，議價後減40萬元，至1,020萬元成交，折合實用呎價約11,512元。買家為家庭客，鍾情屋苑低密度環境清靜舒適，見價錢合理，隨即購入自用。原業主於2014年2月以735.4萬元一手買入單位，持貨7年轉售，帳面獲利284.6萬元，單位期內升值約39%。
世宙今年首錄千萬成交
王勤學指，世宙錄得今年首宗千萬元成交，單位為3座高層F室，實用面積約645方呎，三房套房間隔，減價10萬元，獲家庭客以1,000萬元承接，折合實用呎價約15,504元，較2019年6月的新高紀錄1,005萬元，僅少5萬元。原業主則於2016年3月以835.4萬元一手買入單位，持貨5年轉售，帳面獲利164.6萬元或約20%離場。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜黑雨無阻買樓！元朗兩屋苑錄千萬成交-273772