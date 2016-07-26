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二手速遞｜860萬入市兩房！買家鍾情喜薈樓齡新
18 小時前
二手速遞｜860萬入市兩房！買家鍾情喜薈樓齡新
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦指，長沙灣喜薈1座中低層D室，實用面積約507方呎，屬兩房間隔，座向西南方，望內園景，議價後以860萬元沽出，折合實用呎價約16,963元。新買家鍾情屋苑樓齡較新，鄰近港鐵站，議價後即拍板入市自用。
據了解，原業主於2015年8月以629.8萬元買入單位，持貨近6年，是次轉手帳面獲利230.2萬元或約37%離場，單位升值約37%。歐陽振邦表示，喜薈本月至今暫錄約4宗成交，平均實用呎價約17,235元。
迎海兩房放盤2年減價沽
新界區亦有兩房單位以相若價錢易手，世紀21奇豐物業海濤居分行經理胡國強指，馬鞍山迎海1座低層G室，實用面積約511方呎，兩房兩廳間隔，座向東北面，望園景。單位放盤2年，原叫價870萬元，最終減價5萬元，以865萬元沽出，實用面積呎價約16,928元。
據了解，原業主於2012年9月購入單位，當時作價535萬元，持貨9年多至今轉售，帳面獲利330萬元，單位期內升值約62%。
加多20萬可升級三房
若買家仍有預算，可於馬鞍山區買入低層三房單位。中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖稱，翠擁華庭12座低層C室，實用面積約765方呎，三房連套房間隔，以880萬元易手，實用平均呎價約11,503元。
胡耀祖指，原業主於1999年以307萬元購入單位，持貨13年，是次沽出單位帳面獲利573萬元或約1.9倍離場。
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