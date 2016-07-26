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交樓無期｜陳家樂斥逾半億購傲玟！決定終止交易料唔洗蝕
31 分前
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樓市樓價一手新盤何文田傲玟高銀金融潘蘇通收樓陳家樂終止交易楊受成
交樓無期｜陳家樂斥逾半億購傲玟！決定終止交易料唔洗蝕
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陳家樂於2019年11月以5,045.2萬元購入傲玟三房單位。(資料圖片)

由高銀金融(530)主席潘蘇通持有的何文田新盤傲玟因入伙遲收樓問題，近期接連出現買家終止交易個案，最新包括藝人陳家樂。

據成交記錄冊顯示，陳家樂於2019年11月以5,045.2萬元購入傲玟2座中層B室，單位實用面積1,425方呎，三房間隔，呎價約35,405元，已簽下正式買賣合約，但月10日終止買賣合約。

三度押後收樓

傲玟已獲批發入伙紙，但受新冠肺炎疫情影響，部分建築材料未能如期運送到香港，導致項目施工期出現延誤，買家需要延遲收樓。翻查資料，該盤最初預計交樓期為2020年11月底，至去年10月將預計交樓期延至今年5月29日，至今已三度押後交樓日期。

發展商早前曾指受影響買家可選擇繼續完成買賣合約或取消交易，若取消交易會按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。換言之陳家樂料可獲全數樓價，金錢上應未有損失。

楊受成預支8位數字助置業

陳家樂去年接受傳媒訪問稱，因未可一次過付清首期，由家人沽樓套現及英皇集團主席楊受成預支8位數字，才能實現「置業夢」。

傲玟位於何文田常盛街17號，設6座住宅，提供401伙，至今待售單位約九成，目前累錄6宗取消交易個案。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/交樓無期｜陳家樂斥逾半億購傲玟！決定終止交易料唔洗蝕-280145
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