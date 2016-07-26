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交樓無期｜陳家樂斥逾半億購傲玟！決定終止交易料唔洗蝕
31 分前
交樓無期｜陳家樂斥逾半億購傲玟！決定終止交易料唔洗蝕
由高銀金融(530)主席潘蘇通持有的何文田新盤傲玟因入伙遲收樓問題，近期接連出現買家終止交易個案，最新包括藝人陳家樂。
據成交記錄冊顯示，陳家樂於2019年11月以5,045.2萬元購入傲玟2座中層B室，單位實用面積1,425方呎，三房間隔，呎價約35,405元，已簽下正式買賣合約，但月10日終止買賣合約。
三度押後收樓
傲玟已獲批發入伙紙，但受新冠肺炎疫情影響，部分建築材料未能如期運送到香港，導致項目施工期出現延誤，買家需要延遲收樓。翻查資料，該盤最初預計交樓期為2020年11月底，至去年10月將預計交樓期延至今年5月29日，至今已三度押後交樓日期。
發展商早前曾指受影響買家可選擇繼續完成買賣合約或取消交易，若取消交易會按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。換言之陳家樂料可獲全數樓價，金錢上應未有損失。
楊受成預支8位數字助置業
陳家樂去年接受傳媒訪問稱，因未可一次過付清首期，由家人沽樓套現及英皇集團主席楊受成預支8位數字，才能實現「置業夢」。
傲玟位於何文田常盛街17號，設6座住宅，提供401伙，至今待售單位約九成，目前累錄6宗取消交易個案。
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