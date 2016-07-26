Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
今年最大新盤 火炭站近在咫尺 千伙星凱．堤岸 貼二手價吸用家
23 分前
#Hashtags
沙田新盤火炭站中洲置業星凱堤岸深鐘興奮價楊聰永陳志興付款計劃即供建築期樓花按揭二手景觀商場彭福公園校網示範單位智能鏡RFID無觸式會所仲量聯行
今年最大新盤 火炭站近在咫尺 千伙星凱．堤岸 貼二手價吸用家
news-images
星凱．堤岸提供1,335伙，主打兩房及三房單位，入伙期料為2023年3月底。(陳奕釗攝)
 news-images
星凱．堤岸單位分布圖。
 news-images

沙田區今年為新盤供應重點地區之一，其中賣點與港鐵火炭站D出口僅一分鐘路程，位於坳背灣街1號、由內房中洲置業發展的星凱．堤岸備受市場矚目，提供1,335伙，暫屬今年全港最大型新盤，涵蓋開放式至三房。市場翹首以待的首張價單已出爐，涉268伙，折實呎價由15,790元起，略低於同區二手呎價水平；一房折實最平617.4萬元，料吸引上車客及換樓客等。

發展商以「深鐘興奮價」形容首批單位定價，營銷策劃總監楊聰永解釋，項目只需6個站就可到深圳，未來只需7個站就直達金鐘站；而首批單位較同區一手及二手有約5%至10%的折讓，料可吸引上車及投資客。行政總裁陳志興指，未來加推單位價格將有上調空間，留意到近期新界西北的地價均過萬元，料區內新盤未來呎價或升至約2萬元水平。市場消息透露，截至昨晚7時，項目錄約10,000個認購登記，以首張價單268伙計，超額認購約36倍。

提供3種付款方法 最高折扣15%

項目首張價單提供3種付款計劃，包括120天即供、360天即供及建築期付款，折扣分別為15%、12.5%及11%。截至昨日，發展商尚未公布相關樓花按揭申請安排，準買家須密切留意，若最終準買家只能選擇建築期付款，折扣額與120天即供付款相差4%。價單列明如中途更改付款計劃，準買家須承擔有關律師費用及雜費，故宜仔細審視負擔能力選擇合適安排。

首批62伙折實樓價低於800萬

首批268伙包括62伙一房，實用面積由331至348方呎；132伙兩房，實用面積由462至573方呎；74伙三房，實用面積由673至945方呎。價單定價726.4萬至2,399.3萬元，呎價18,577至25,830元。以120天即供付款計劃最高15%折扣計，折實售價617.4萬至2,039.4萬元，折實呎價15,790元至21,954元，折實平均呎價18,888元。入場單位為第1座6樓F室一房，實用面積331方呎，折實售價及呎價為617.4萬元及約18,653元。

星凱．堤岸首批開價可謂具有競爭力，同區新盤方面，大圍柏傲莊III今年5月首批182伙折實平均呎價19,999元，星凱．堤岸較其低逾5%。至於鄰近二手屋苑，同區約12年樓齡的御龍山近期呎價約17,790元；指標屋苑沙田第一城則約18,103元，星凱．堤岸較兩者高約6%及4%。值得一提，以建築期付款，扣除最高11%優惠後，項目首批約有23%或62伙樓價折實低於800萬元，意味可承造高成數按揭。

單位景觀方面，發展商指約70%單位可享城門河景和遠山景觀。當中以向南的中高層單位為最佳選擇，低層則較近鐵路站；向北為內園及學校景觀；向東為望工業及港鐵未來發展項目；向西為明渠、火炭路及遠山景。

news-images
發展商備有一房、兩房及三房交樓標準及經改動的示範單位。(蘇文傑攝)
 news-images
單位內浴室設有智能鏡，提供天氣、屋苑通告等資訊。(莊振邦攝)

配套 自設10萬方呎商場 

星凱．堤岸自設約10萬方呎商場，涉零售、食肆等，發展商曾透露有國際學校正洽租。此外，住戶可經東鐵綫連結多個大型商場，如沙田新城市廣場、大圍站圍方及九龍塘又一城等。沙田馬場中央的彭福公園是消閒好去處，住戶可帶寵物來「放電」，亦有草地讓一家大細或相約朋友野餐。另附近有單車徑及行人徑，可踩單車、跑步或散步欣賞享城門河畔景。樓盤屬91小學及沙田區中學校網，區內備有名氣及實力的小學及中學，如浸信會呂明才小學、培基小學、沙田崇真中學、浸信會呂明才中學等，另有國際學校選擇，包括基督教國際學校、沙田小學。

示位 提供一房至三房供參觀 

發展商備有一房、兩房及三房交樓標準及經改動的示範單位，其中以1座28樓B室為藍本，實用面積337方呎，一房開放式廚房間隔，大廳連接約22方呎露台，廳房同向。浴室設有智能鏡，提供天氣、新聞、交通、屋苑通告等資訊。另外，屋苑大門及住宅入口裝設RFID技術，當系統感應到住戶的RFID住戶證後，大門會自動打開，而電梯亦設無觸式按鈕，全程更安全衛生。

會所 提供逾百項設施

住客會所「CLUB ARLES」總面積近12萬方呎，合共兩層，包含四大園區，提供逾100項會所設施，如24小時健身室、戶外BBQ、兒童遊樂設施、宴會廳、賞櫻徑、寵物公園等，將由仲量聯行提供物業管理及會所服務。

news-images
彭福公園有不少市民帶同寵物來「放電」。(蘇文傑攝)
 news-images
一房示範單位平面圖。
 news-images
「CLUB ARLES」為住戶提供聚會空間。(發展商提供)
 news-images
會所包含四大園區，當中設有賞櫻徑。(發展商提供)

今年最大新盤 火炭站近在咫尺  千伙星凱．堤岸 貼二手價吸用家

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今年最大新盤-火炭站近在咫尺-千伙星凱．堤岸-貼二手價吸用家-287858
#Hashtags
沙田新盤火炭站中洲置業星凱堤岸深鐘興奮價楊聰永陳志興付款計劃即供建築期樓花按揭二手景觀商場彭福公園校網示範單位智能鏡RFID無觸式會所仲量聯行

換樓家庭客熱捧 180度維港海景KOKO RESERVE

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
換樓家庭客熱捧 180度維港海景KOKO RESERVE
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多