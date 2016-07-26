今年最大新盤 火炭站近在咫尺  千伙星凱．堤岸 貼二手價吸用家

沙田區今年為新盤供應重點地區之一，其中賣點與港鐵火炭站D出口僅一分鐘路程，位於坳背灣街1號、由內房中洲置業發展的星凱．堤岸備受市場矚目，提供1,335伙，暫屬今年全港最大型新盤，涵蓋開放式至三房。市場翹首以待的首張價單已出爐，涉268伙，折實呎價由15,790元起，略低於同區二手呎價水平；一房折實最平617.4萬元，料吸引上車客及換樓客等。
發展商以「深鐘興奮價」形容首批單位定價，營銷策劃總監楊聰永解釋，項目只需6個站就可到深圳，未來只需7個站就直達金鐘站；而首批單位較同區一手及二手有約5%至10%的折讓，料可吸引上車及投資客。行政總裁陳志興指，未來加推單位價格將有上調空間，留意到近期新界西北的地價均過萬元，料區內新盤未來呎價或升至約2萬元水平。市場消息透露，截至昨晚7時，項目錄約10,000個認購登記，以首張價單268伙計，超額認購約36倍。
提供3種付款方法 最高折扣15%
項目首張價單提供3種付款計劃，包括120天即供、360天即供及建築期付款，折扣分別為15%、12.5%及11%。截至昨日，發展商尚未公布相關樓花按揭申請安排，準買家須密切留意，若最終準買家只能選擇建築期付款，折扣額與120天即供付款相差4%。價單列明如中途更改付款計劃，準買家須承擔有關律師費用及雜費，故宜仔細審視負擔能力選擇合適安排。
首批62伙折實樓價低於800萬
首批268伙包括62伙一房，實用面積由331至348方呎；132伙兩房，實用面積由462至573方呎；74伙三房，實用面積由673至945方呎。價單定價726.4萬至2,399.3萬元，呎價18,577至25,830元。以120天即供付款計劃最高15%折扣計，折實售價617.4萬至2,039.4萬元，折實呎價15,790元至21,954元，折實平均呎價18,888元。入場單位為第1座6樓F室一房，實用面積331方呎，折實售價及呎價為617.4萬元及約18,653元。
星凱．堤岸首批開價可謂具有競爭力，同區新盤方面，大圍柏傲莊III今年5月首批182伙折實平均呎價19,999元，星凱．堤岸較其低逾5%。至於鄰近二手屋苑，同區約12年樓齡的御龍山近期呎價約17,790元；指標屋苑沙田第一城則約18,103元，星凱．堤岸較兩者高約6%及4%。值得一提，以建築期付款，扣除最高11%優惠後，項目首批約有23%或62伙樓價折實低於800萬元，意味可承造高成數按揭。
單位景觀方面，發展商指約70%單位可享城門河景和遠山景觀。當中以向南的中高層單位為最佳選擇，低層則較近鐵路站；向北為內園及學校景觀；向東為望工業及港鐵未來發展項目；向西為明渠、火炭路及遠山景。
配套 自設10萬方呎商場
星凱．堤岸自設約10萬方呎商場，涉零售、食肆等，發展商曾透露有國際學校正洽租。此外，住戶可經東鐵綫連結多個大型商場，如沙田新城市廣場、大圍站圍方及九龍塘又一城等。沙田馬場中央的彭福公園是消閒好去處，住戶可帶寵物來「放電」，亦有草地讓一家大細或相約朋友野餐。另附近有單車徑及行人徑，可踩單車、跑步或散步欣賞享城門河畔景。樓盤屬91小學及沙田區中學校網，區內備有名氣及實力的小學及中學，如浸信會呂明才小學、培基小學、沙田崇真中學、浸信會呂明才中學等，另有國際學校選擇，包括基督教國際學校、沙田小學。
示位 提供一房至三房供參觀
發展商備有一房、兩房及三房交樓標準及經改動的示範單位，其中以1座28樓B室為藍本，實用面積337方呎，一房開放式廚房間隔，大廳連接約22方呎露台，廳房同向。浴室設有智能鏡，提供天氣、新聞、交通、屋苑通告等資訊。另外，屋苑大門及住宅入口裝設RFID技術，當系統感應到住戶的RFID住戶證後，大門會自動打開，而電梯亦設無觸式按鈕，全程更安全衛生。
會所 提供逾百項設施
住客會所「CLUB ARLES」總面積近12萬方呎，合共兩層，包含四大園區，提供逾100項會所設施，如24小時健身室、戶外BBQ、兒童遊樂設施、宴會廳、賞櫻徑、寵物公園等，將由仲量聯行提供物業管理及會所服務。