今日二手｜九肚山3年勁蝕離場！機場海景三房千萬有找

樓市交投氣氛正面，市場上三房及四房大單位成交活躍，不過當中有業主勁蝕近1,300萬元離場，亦有業主成功「零議價」沽貨。
澐瀚四房雙套連車位劈400萬易手
中原地產沙田豪宅大圍站盛薈分行經理莊鈞雄表示，九肚山澐瀚3座低層B室，實用面積約1,573方呎，四房連雙套房及工人套房間隔。原開價約3,800萬元，議價後大減400萬元或約10.5%，連車位以3,400萬元易手，實用平均呎價約21,615元。原業主於2018年以4,184萬元購入單位(購入時亦需繳付樓價30%之印花稅)，持貨3年，車位現時市值約500萬元，扣除車位後，是次沽出單位帳面蝕讓約1,284萬元離場。
迎海海景四房零議價售出
同屬四房單位，馬鞍山迎海放盤3個月成功零議價售出。世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣指，單位為2座低層F室，實用面積約914方呎，四房兩廳連儲物室間隔，座向西南，享海景，獲買家「零議價」1,500萬元承接，實用面積呎價約16,411元。據了解，原業主於2012年9月購入單位，當時作價1,080萬元，持貨近9年至今轉售，帳面獲利420萬元，單位期內升值約39%。
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映灣園周末連錄2宗成交
中原地產東涌映灣園第二分行資深分區營業經理王英堂稱，剛性需求帶動下，東涌區二手成交靠穩。剛過去的周末，映灣園錄得2宗成交，包括10座高層G室，實用面積約756方呎，三房套房間隔，享開掦機場海景，屬罕有放盤，現時市場上僅餘4伙同類型鎖匙盤。原業主於2007年以公司名義以285萬元買入單位收租，今年6月租約完結，便以980萬元放售，放盤不足兩個月，微減10萬元即獲承接，以970萬元成交，折合實用呎價約12,831元。買家為外區換樓客，認為東涌樓價低水，決定遷入，見上址企理實用，景致吸引，加上放盤罕有，即場還價入市。原業主持貨14年將單位沽出，帳面獲利685萬元或約2.4倍。
王英堂續稱，映灣園16座低層H室，實用面積約927方呎，三房套房連儲物房間隔，屬映灣園四期單邊則王單位，享機場海景。原叫價1,130萬元，最終減價40萬元或約3.5%，以1,090萬元沽出，實用呎價約11,758元。新買家為同屋苑租客，最近決定轉租為買，並快速鎖定同屋苑H室，眼見同類單位近期成交已超過1,100萬元，擔心遲買更貴，見上址業主肯減價，立即拍板承接。
貝沙灣山海雙景三房套7年升值近四成
利嘉閣地產至尊豪宅貝沙灣分行(A組)經理陳漢白表示，貝沙灣4期9座低層C室，實用面積約1,100方呎，為三房套連工人套間隔，外望山海雙景，以2,660萬元沽出，折合實用面積呎價約24,182元。據悉，原業主於2014年12月以1,938萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面升值約722萬元，物業期內升值約37%。陳漢白補充，貝沙灣本月累錄4宗二手成交，現時約有267個單位放售，最低入場價由1,200萬元起。
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