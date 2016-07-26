今日二手｜兩區現低市價成交 元朗四房SSD期滿即拋

二手市場經過調整期後，市場購買力重新湧現，有部分原企硬叫價的業主亦願意接受現實，下調叫價以促成交易，青衣及荃灣各有屋苑錄低市價沽貨個案，而元朗亦有四房業主SSD期滿即拋，帳面僅錄微利。
青衣用家睇樓1日極速入市青怡花園
中原地產青衣盈翠半島分行高級分行經理楊麗珍表示，青衣青怡花園4座高層H室，實用面積約547方呎，三房套間隔。業主於去年放盤，開價850萬元，一直企硬叫價，要高於800萬元才考慮賣出，數月前曾有買家出價接近800萬元洽購，仍不為所動，其後再有買家洽購，但出價都是低於800萬元。業主最終接受現實，6月份下調叫價至790萬元，新近經議價後，減至750萬元成交，折合實用呎價約13,711元。屋苑上月錄得3宗三房套單位成交，造價介乎753萬元至776萬元，即上述新成交造價比市價略低，幅度最多約3.4%。
新買家為區內用家，見單位價錢吸引，睇樓一日迅速拍板承接。原業主於2005年10月以184萬元買入單位，持貨16年轉售，帳面獲利566萬元或約3.1倍。楊麗珍指，青怡花園三房套單位入場價700餘萬元，可算是全區私樓中最平，備受市場追捧。現時同類交吉放盤入場價780萬元起。
換樓客議價40萬購愉景新城
中原地產愉景新城第一分行市務經理張志豪稱，荃灣愉景新城10座中層D室，實用面積約581方呎，三房套間隔，享開揚山景。原叫價970萬元，經連番議價後，累減40萬元或約4%，至930萬元沽出，折合實用呎價約16,007元，造價相比市價約955萬元，略低約2.6%。買家為換樓客，鍾情單位內櫳企理實用，景觀翠綠，見減價後樓價吸引，立即拍板購入。
原業主於2016年3月以565萬元買入單位，持貨5年沽出單位，帳面獲利365萬元或約65%離場。
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Yoho Midtown四房1530萬沽
利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全透露，元朗Yoho Midtown 7座中層E室，實用面積約938方呎，屬四房套連工人套間隔，外望向東山景，以1,530萬元易手，折合實用面積呎價約16,311元。據悉，原業主於2018年6月以1,448萬元購入單位，剛滿3年額外印花稅(SSD)期，現轉手帳面賺約82萬元或近6%。
黃永全補充，上述為屋苑本月首宗二手成交，現約有50個單位放售，叫價由880萬元起。
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