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今日二手｜兩房熱賣！有業主劈145萬 呢區再破9字頭
5 小時前
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今日二手｜兩房熱賣！有業主劈145萬 呢區再破9字頭
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灝景灣對上一次錄得「9字頭」的內園兩房單位，為8月下旬成交的10座高層F室，實用面積約498方呎，成交價924萬元。(資料圖片)

市場上兩房高價成交不斷，其中青衣區有屋苑再破「9字頭」，另有新界區連錄千萬成交，造價更高於西九四小龍。

灝景灣造價為近期同類高價

利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添表示，青衣灝景灣3期9座高層G室，實用面積約499方呎，採兩房間隔，外望內園景，以922萬元沽出，折合實用面積呎價約18,477元。上述單位造價屬於近期同類高價成交，過去大部分灝景灣第三期的內園兩房單位，成交價都在900萬元以下。對上一次錄得「9字頭」的內園兩房單位，為8月下旬成交的10座高層F室，實用面積約498方呎，成交價924萬元。

據了解，原業主於2005年8月以約290萬元購入單位，持貨至今約16年，現轉手帳面獲利約632萬元，物業期內升值約2.2倍。

萬景峰高層減價12%易主

利嘉閣地產皇牌屋苑全．城匯分行助理分區市務經理石家誠指，荃灣萬景峰1座高層E室，實用面積約507方呎，兩房間隔，外望開揚市景。原叫價1,200萬元，大減145萬元或約12%，獲區內客以1,055萬元承接，折合實用面積呎價約20,809元。據悉，原業主於2014年7月以約655萬元購入單位，持貨至今約7年，現轉手帳面獲利約400萬元，物業期內升值約61%。

石家誠補充，萬景峰本月暫錄2宗二手成交個案，平均成交實用呎價約20,000元至21,000元。屋苑現時約有45個放盤提供，最低入場價由1,050萬元起。

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萬景峰現時約有45個放盤提供，最低入場價由1,050萬元起。(資料圖片)

海之戀高層呎售近2.3

世紀21集團發展商項目部(二部)營業董事林國輝透露，荃灣海之戀9座高層D室，實用面積約508方呎，兩房間隔，以1,163萬元成交，實用面積呎價約22,894元。

據了解，原業主於2017年6月以930萬元購入單位，持貨4年至今轉售，帳面獲利233萬元，單位期內升值約25%。

昇悅居內園4年升值約34%

若以約千萬元的預算入市兩房，長沙灣西九四小龍亦有選擇。利嘉閣地產皇牌屋苑昇悅居分行聯席董事李啟昌稱，昇悅居8座極高層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，外望內園景。單位放盤約兩個月，原叫價1,030萬，經議價後減價12萬元，以1,018萬元沽出，折合實用面積呎價約19,502元。

據悉，原業主於2017年1月以約760萬元購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面賺約258萬元或34%。李啟昌續稱，上述為昇悅居最新一宗二手成交個案，屋苑最低入場價由850萬元起。

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昇悅居最低入場價由850萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今日二手｜兩房熱賣！有業主劈145萬-呢區再破9字頭-285154
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