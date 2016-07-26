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今日二手｜又一居調整叫價即沽 四小龍長情業主大賺出貨
2 小時前
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樓市樓價二手九龍兩房又一居調整叫價西九四小龍長情業主減價外區客昇悅居奧運站帝峯．皇殿
今日二手｜又一居調整叫價即沽 四小龍長情業主大賺出貨
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又一居入場兩房以998萬元易手。(資料圖片)

中原地產九龍豪宅首席分區營業董事余社朝表示，近日九龍市區一手新盤欠焦點，客源回流二手市場，令區內二手交投再次轉活，當中兩房單位連錄成交。

外區客睇樓數月終拍板又一居

余社朝指，又一居8座高層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔，屬屋苑入場單位。今年初開價960萬元放售，隨著市況轉旺曾多次調整叫價，近日叫價升至1,050萬元，最終以998萬元成交，雖減價52萬元或近5%，但較原開價960萬則高4%，折合實用呎價約22,178元。新買家為外區客，已睇樓數月，鍾情上址位處高層，景觀開揚，且附設雅裝，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2017年以750萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面獲利248萬元或約33%離場。

昇悅居19年升值逾4

中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦指，西九四小龍之一的昇悅居，本月至今暫錄約8宗成交，交投暢旺，平均實用呎價約18,729元。

昇悅居2座中層H室，實用面積約491方呎，採兩房間隔，座向正南方，望開揚市景，以928萬元易手，折合實用呎價約18,900元。據了解，原業主於2002年4月以180萬元購入單位，持貨19年，現沽貨帳面大幅獲利748萬元或近4.2倍離場。

帝峯．皇殿1425萬易手

中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全稱，奧運站屋苑帝峯．皇殿6座低層A室，實用面積約531方呎，採兩房間隔，單位座向正南方，望內園景，議價後以1,425萬元成交，折合實用呎價約26,836元。據了解，原業主於2010年7月以678萬元入市單位，持貨11年，現沽貨帳面賺747萬元或約1.1倍離場。

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昇悅居本月至今暫錄約8宗成交，平均實用呎價約18,729元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今日二手｜又一居調整叫價即沽-四小龍長情業主大賺出貨-280946
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