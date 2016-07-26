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今日二手｜又一居調整叫價即沽 四小龍長情業主大賺出貨
2 小時前
今日二手｜又一居調整叫價即沽 四小龍長情業主大賺出貨
中原地產九龍豪宅首席分區營業董事余社朝表示，近日九龍市區一手新盤欠焦點，客源回流二手市場，令區內二手交投再次轉活，當中兩房單位連錄成交。
外區客睇樓數月終拍板又一居
余社朝指，又一居8座高層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔，屬屋苑入場單位。今年初開價960萬元放售，隨著市況轉旺曾多次調整叫價，近日叫價升至1,050萬元，最終以998萬元成交，雖減價52萬元或近5%，但較原開價960萬則高4%，折合實用呎價約22,178元。新買家為外區客，已睇樓數月，鍾情上址位處高層，景觀開揚，且附設雅裝，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2017年以750萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面獲利248萬元或約33%離場。
昇悅居19年升值逾4倍
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦指，西九四小龍之一的昇悅居，本月至今暫錄約8宗成交，交投暢旺，平均實用呎價約18,729元。
昇悅居2座中層H室，實用面積約491方呎，採兩房間隔，座向正南方，望開揚市景，以928萬元易手，折合實用呎價約18,900元。據了解，原業主於2002年4月以180萬元購入單位，持貨19年，現沽貨帳面大幅獲利748萬元或近4.2倍離場。
帝峯．皇殿1425萬易手
中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全稱，奧運站屋苑帝峯．皇殿6座低層A室，實用面積約531方呎，採兩房間隔，單位座向正南方，望內園景，議價後以1,425萬元成交，折合實用呎價約26,836元。據了解，原業主於2010年7月以678萬元入市單位，持貨11年，現沽貨帳面賺747萬元或約1.1倍離場。
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