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今日二手｜土瓜灣馬鞍山兩房錄破頂！荃灣三房加價出貨
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今日二手｜土瓜灣馬鞍山兩房錄破頂！荃灣三房加價出貨
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傲雲峰對上一宗有紀錄最高呎價成交於上月錄得。(陳奕釗攝)

二手樓價在高位徘徊，但在剛性需求推動，買家入市意欲未減，促成市場破頂成交湧現，有業主甚至見有買家願意承接，立即反價仍然成功沽貨。

租客買傲雲峰兩房 呎價創新高

中原地產中九龍副區域營業經理楊詠滔表示，土瓜灣傲雲峰3座高層E室，實用面積約452方呎，兩房眼鏡房則王間隔，單邊享有鯉魚門海景及何文田開揚景致，屬於罕有交吉放盤單位，以960萬元成交，折合實用呎價約21,239元，創兩房呎價新高。

據了解，傲雲峰對上一宗有紀錄最高呎價成交於上月錄得，一伙實用面積約664方呎的7座中層B室，以1,418萬元沽出，折合實用呎價約21,355元，呎價與是次成交的兩房單位僅相差0.5%。

新買家為同區租客，鍾情土瓜灣社區成熟，傲雲峰屬區內罕有大型屋苑，享有豪華會所設施，加上管理費便宜，而港鐵屯馬綫亦已通車，交通更加便利，遂轉租為買，入市上址作新居。原業主於2007年以285萬元買入物業，持貨14年一直自住至今，受惠屯馬綫通車利好消息，並以舊換新模式，決定沽貨止賺搬入啟德新區，是次轉手單位帳面獲利675萬元，單位大幅升值近2.4倍。

海典灣兩房減2萬易主仍破頂

中原地產馬鞍山天宇海分行市務經理陳鴻霆透露，馬鞍山海典灣6座高層A室，實用面積約491方呎，兩房間隔。原開價約850萬元，議價後減2萬元，以848萬元易主，實用平均呎價約17,271元，屬同類單位新高成交。原業主於2007年以230萬元購入單位，持貨14年，是次沽出單位帳面獲利約618萬元或2.7倍離場。

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海典灣兩房以848萬元易主，實用平均呎價約17,271元，屬同類單位新高成交。(蘇文傑攝)

柏傲灣高層反價至1695萬沽

中原地產荃灣全城滙分行副分區營業經理陳耀榮指，荃灣柏傲灣2B座高層B室，實用面積約766方呎，三房套間隔，享海景。業主於今年5月以1,680萬元放售單位，近日見有買家願意承接，立即反價20萬元至1,700萬元，最終以1,695萬元成交，較最初放盤價高15萬元，折合實用呎價約22,128元。新買家為換樓客，鍾情單位寬敞實用，海景亦吸引，預計遲買更貴，考慮不久便決定追價入市。原業主於2017年2月以1,059.6萬元一手買入單位，持貨4年半，現轉手帳面賺635.4萬元或約60%。

帝柏海灣高層呎售逾2.6

若以上述1,695萬元內預算，已可於九龍區購入鐵路沿綫的高層三房單位，不過單位面積就要減少近170方呎，以致呎價高達2.6萬元水平。世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑表示，鄰近港鐵奧運站的帝柏海灣，實用面積約597方呎的5座高層E室，屬三房套間隔，座向西北方，望街景，以1,560萬元易手，實用面積呎價約26,131元。據了解，原業主於2002年10月以341萬元購入單位，持貨逾19年至今轉售，帳面大賺1,219萬元或約3.6倍離場。

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柏傲灣海景三房套業主持貨4年半，現轉手帳面賺約60%。(資料圖片)
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