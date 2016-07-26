今日二手｜將軍澳兩房反價破頂！青衣租客入市做業主

二手市場盤源缺少，置業需求強勁下，促成個別屋苑錄得破頂成交，最新有將軍澳兩房單位創屋苑新高價易手。
中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，慧安園2座低層H室，實用面積約413方呎，採兩房間隔，座向西南方，享開揚景致。原開價700萬元，其後反價至710萬元，議價後以705萬元成交，創屋苑分層兩房戶樓價新高，折合實用呎價約17,070元。據市場資料顯示，屋苑對上一宗同類成交於上月錄得，一伙實用面積約411方呎的3座中層B室，以666萬元易手，折合實用呎價約16,204元，最新成交價較之高出39萬元或近6%。
據悉，原業主於2017年5月以543.8萬元購入單位，持貨4年，現轉手帳面獲利161.2萬元或約30%離場。伍錦基補充，慧安園本月至今暫錄約2宗成交，平均實用呎價約15,853元。
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新盤帶動青衣二手造好 租客議價買青怡花園
中原地產青衣城分行高級區域營業經理陳輝麟稱，青衣區新盤搶去不少焦點，近日區內二手市場睇樓氣氛稍降，但無礙二手交投，買家見新盤認購反應熱烈，紛紛加快入市決定。該區本月累錄21宗二手成交，相比上月同期僅少1宗，表現靠穩造好。
陳輝麟續稱，剛過去的周末青衣區共錄6宗二手成交，包括青怡花園6座中層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔。業主7月初放盤，叫價620萬元。單位內櫳企理，吸引同屋苑租客承接，議價後以580萬元易手，折合平均實用呎價約16,910元。原業主於2010年11月以193萬元購入單位，持貨約11年，帳面獲利387萬元，單位期內升值約2倍。
另外，利嘉閣地產皇牌屋苑青衣盈翠半島分行高級市務經理何億儂透露，青衣海欣花園6座中高層D室，實用面積約471方呎，採兩房間隔，外望海景，以790萬元沽出，折合實用面積呎價約16,773元。據悉，原業主於2014年8月以約485萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面賺約305萬元或約63%。何億儂補充，買家透過利嘉閣真盤源網站促成交易，於一星期內比較不同屋苑的開則、配套及景觀後，最終決定購入上述海景樓王單位。海欣花園現時約有16個單位放售，叫價由660萬元起。
業主移民沽又一村錦花園三房連2車位
中原地產九龍豪宅首席分區營業董事余社朝指，又一村最新錄一宗「移民盤」買賣成交，單位為地錦路錦花園低層A室，實用面積約799方呎，三房連套房間隔，因業主決定跟隨兒女移民英國，連兩車位以1,565萬元沽出，折合實用呎價約19,587元，屬市價。
新買家為用家，原先租住單位，近日決定轉租為買，見單位附兩車位，亦有電梯直達，即入市單位自用。據了解，原業主於1988年以141萬元購入單位，持貨33年，是次沽出單位帳面大賺約1,424萬元或約10倍離場。