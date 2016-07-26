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今日二手｜將軍澳再錄新高價成交！租客擲千萬買太古城
10 小時前
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樓市樓價二手將軍澳新高破頂租客千萬太古城海天晉減價則王大坑龍濤苑西九四小龍宇晴軒家長客
今日二手｜將軍澳再錄新高價成交！租客擲千萬買太古城
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海天晉本月至今暫錄約5宗交投，平均實用呎價約21,375元。(陳奕釗攝)

二手樓價指數正式破頂，樓市氣氛升溫，兩房單位承接力強勁，將軍澳最新錄得兩房造價創屋苑新高，太古城有兩房則王獲租客斥逾千萬入手。

海天晉海景兩房售1240

中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳海天晉本月至今暫錄約5宗成交，快將追平上月全月6宗交投量，現時平均實用呎價約21,375元。屋苑6A座高層B室，實用面積約593方呎，採兩房間隔，擁西南海景。今年6月開價1,360萬元，最終減價120萬元或近9%，以1,240萬元成交，創屋苑分層兩房戶樓價新高，折合實用呎價約20,911元。據悉，原業主於2016年4月以900.62萬元購入單位，持貨逾5年，現轉手帳面獲利339.38萬元或約38%離場。

據市場資料顯示，屋苑對上一宗同類高價成交於今年5月錄得，一伙實用面積598方呎的6B座中層G室，以1,220萬元易手，折合實用呎價約20,401元。

太古城兩房則王減35萬轉手

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運透露，區內全新盤有機會於短期內開售，帶動區內氣氛，昨日太古城單日連錄3宗成交。太古城本月至今錄得13宗成交，平均實用呎價約21,577元。

太古城天星閣低層H室，實用面積約580方呎，兩房則王間隔，向西北，附有豪華裝修，坐享全內園景。業主上月叫價1,350萬元，最終獲區內租客以1,315萬元承接，累減35萬元或約2.6%，折合平均實用呎價約22,672元，屬市價成交。原業主於2015年6月以968萬元買入單位，持貨6年，帳面賺347萬元或約36%。

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太古城昨日單日連錄3宗成交。(資料圖片)

龍濤苑極低層改則兩房呎售1.56

利嘉閣地產皇牌屋苑柏傲山分行(A組)高級分區經理梁啟豪指，大坑龍濤苑1座極低層A室，實用面積約618方呎，原則三房改兩房間隔，以963萬元售出，折合實用面積呎價約15,583元。據悉，原業主在2011年4月以約580萬元買入單位，持貨約10年，現轉手帳面獲利約383萬元，物業期內升值約66%。梁啟豪補充，上述為屋苑本月至今首宗二手成交。目前放盤量為6個，最低入場費520萬元起。

西九四小龍本月交投放緩

中原地產泓景臺第一分行副區域營業經理許永生表示，西九四小龍之本月至今暫錄約19宗成交，較上月同期27宗回落約三成，交投略為放慢。當中宇晴軒本月暫錄3宗交投，平均實用呎價約19,803元。

宇晴軒5座低層E室，實用面積約462方呎，採兩房間隔，向東，享內園泳池景及球場景，以880萬元易手，折合實用呎價約19,048元。新買家為外區家長客，為方便小朋友往返九龍塘上學，決定搬進市區，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2011年7月以424萬元入市單位，持貨10年，現轉手帳面獲利456萬元或近1.1倍離場。

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西九四小龍之本月至今暫錄約19宗成交，較上月同期27宗回落約三成。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今日二手｜將軍澳再錄新高價成交！租客擲千萬買太古城-280767
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