今日二手｜將軍澳再錄新高價成交！租客擲千萬買太古城

二手樓價指數正式破頂，樓市氣氛升溫，兩房單位承接力強勁，將軍澳最新錄得兩房造價創屋苑新高，太古城有兩房則王獲租客斥逾千萬入手。
海天晉海景兩房售1240萬
中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳海天晉本月至今暫錄約5宗成交，快將追平上月全月6宗交投量，現時平均實用呎價約21,375元。屋苑6A座高層B室，實用面積約593方呎，採兩房間隔，擁西南海景。今年6月開價1,360萬元，最終減價120萬元或近9%，以1,240萬元成交，創屋苑分層兩房戶樓價新高，折合實用呎價約20,911元。據悉，原業主於2016年4月以900.62萬元購入單位，持貨逾5年，現轉手帳面獲利339.38萬元或約38%離場。
據市場資料顯示，屋苑對上一宗同類高價成交於今年5月錄得，一伙實用面積598方呎的6B座中層G室，以1,220萬元易手，折合實用呎價約20,401元。
太古城兩房則王減35萬轉手
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運透露，區內全新盤有機會於短期內開售，帶動區內氣氛，昨日太古城單日連錄3宗成交。太古城本月至今錄得13宗成交，平均實用呎價約21,577元。
太古城天星閣低層H室，實用面積約580方呎，兩房則王間隔，向西北，附有豪華裝修，坐享全內園景。業主上月叫價1,350萬元，最終獲區內租客以1,315萬元承接，累減35萬元或約2.6%，折合平均實用呎價約22,672元，屬市價成交。原業主於2015年6月以968萬元買入單位，持貨6年，帳面賺347萬元或約36%。
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龍濤苑極低層改則兩房呎售1.56萬
利嘉閣地產皇牌屋苑柏傲山分行(A組)高級分區經理梁啟豪指，大坑龍濤苑1座極低層A室，實用面積約618方呎，原則三房改兩房間隔，以963萬元售出，折合實用面積呎價約15,583元。據悉，原業主在2011年4月以約580萬元買入單位，持貨約10年，現轉手帳面獲利約383萬元，物業期內升值約66%。梁啟豪補充，上述為屋苑本月至今首宗二手成交。目前放盤量為6個，最低入場費520萬元起。
西九四小龍本月交投放緩
中原地產泓景臺第一分行副區域營業經理許永生表示，西九四小龍之本月至今暫錄約19宗成交，較上月同期27宗回落約三成，交投略為放慢。當中宇晴軒本月暫錄3宗交投，平均實用呎價約19,803元。
宇晴軒5座低層E室，實用面積約462方呎，採兩房間隔，向東，享內園泳池景及球場景，以880萬元易手，折合實用呎價約19,048元。新買家為外區家長客，為方便小朋友往返九龍塘上學，決定搬進市區，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2011年7月以424萬元入市單位，持貨10年，現轉手帳面獲利456萬元或近1.1倍離場。
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