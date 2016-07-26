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今日二手｜將軍澳破頂停不了！新盤向隅客轉購大埔樓
1 小時前
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樓市樓價二手將軍澳破頂新高新盤向隅客大埔富麗花園中層高層上水中心用家減價嵐山換樓大角咀港灣豪庭
今日二手｜將軍澳破頂停不了！新盤向隅客轉購大埔樓
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富麗花園本月暫已錄3宗成交，平均實用呎價上揚至約15,494元。(陳奕釗攝)

將軍澳區二手樓價走勢凌厲，連日錄得破頂價成交，最新有兩房微減2萬元即有承接，創屋苑同類新高；而新盤向隅客開始回流二手市場，大埔有兩房單位以逾700萬元獲承接。

富麗花園中層貴過高層

中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳富麗花園1座中層D室，實用面積約420方呎，兩房間隔，向北開揚市景。最初開價688萬元，微減2萬元，以686萬元成交，仍創屋苑同類新高，折合實用呎價約16,333元。屋苑對上一宗同類型成交於本月錄得，一伙實用面積約410方呎的1座高層A室，以669萬元成交，平均實用呎價約16,317元，是次成交價高17萬元或約2.5%。

據悉，原業主於2015年2月以459萬元購入單位，持貨6年半，現轉手帳面獲利227萬元或約49%離場。富麗花園本月暫已錄3宗成交，早已超越上月全月2宗交投量，現時平均實用呎價上揚至約15,494元。

上水中心三房680萬易手

以上述的成交價，可以購入上水中心三房有餘。中原地產上水中心第三分行經理任修明稱，上水中心本月暫錄約2宗成交，屋苑6座低層C室，實用面積約485方呎，三房間隔，議價後以680萬元獲用家承接，實用面積平均呎價約14,021元。原業主於2013年以418萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位獲利262萬元或約63%離場。

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上水中心本月暫錄約2宗成交。(資料圖片)

新盤向隅客購嵐山兩房

中原地產大埔中心分行資深區域營業經理方翰達透露，大埔嵐山8座高層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，座向南，望開揚池景。原開價約720萬元，議價後減17萬元，以703萬元易手，實用面積呎價約13,976元。新買家為區內換樓客，原先亦有入票外區新樓，唯抽籤結果未如理想，故決定於同區置業，見單位樓齡較新，價錢合理，購入單位自住。

據了解，原業主於2014年以435萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位獲利約268萬元或62%離場。

港灣豪庭兩房零議價成交

「7球」水平可在九龍區買到兩房！中原地產奧運站利奧坊曉岸分行經理曾文慧稱，大角咀港灣豪庭8座低層D室，實用面積約347方呎，屬兩房間隔，單位座向東南方，可享開揚都市景。今年2月開價720萬元，最終零議價成交，折合實用呎價約20,749元。據了解，原業主於2010年2月以238萬元買入單位，持貨11年半，現轉手帳面賺482萬元或約2倍離場。

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嵐山兩房7年升值約62%。(蘇文傑攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今日二手｜將軍澳破頂停不了！新盤向隅客轉購大埔樓-281904
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