今日二手｜將軍澳破頂停不了！新盤向隅客轉購大埔樓

將軍澳區二手樓價走勢凌厲，連日錄得破頂價成交，最新有兩房微減2萬元即有承接，創屋苑同類新高；而新盤向隅客開始回流二手市場，大埔有兩房單位以逾700萬元獲承接。
富麗花園中層貴過高層
中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳富麗花園1座中層D室，實用面積約420方呎，兩房間隔，向北開揚市景。最初開價688萬元，微減2萬元，以686萬元成交，仍創屋苑同類新高，折合實用呎價約16,333元。屋苑對上一宗同類型成交於本月錄得，一伙實用面積約410方呎的1座高層A室，以669萬元成交，平均實用呎價約16,317元，是次成交價高17萬元或約2.5%。
據悉，原業主於2015年2月以459萬元購入單位，持貨6年半，現轉手帳面獲利227萬元或約49%離場。富麗花園本月暫已錄3宗成交，早已超越上月全月2宗交投量，現時平均實用呎價上揚至約15,494元。
上水中心三房680萬易手
以上述的成交價，可以購入上水中心三房有餘。中原地產上水中心第三分行經理任修明稱，上水中心本月暫錄約2宗成交，屋苑6座低層C室，實用面積約485方呎，三房間隔，議價後以680萬元獲用家承接，實用面積平均呎價約14,021元。原業主於2013年以418萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位獲利262萬元或約63%離場。
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新盤向隅客購嵐山兩房
中原地產大埔中心分行資深區域營業經理方翰達透露，大埔嵐山8座高層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，座向南，望開揚池景。原開價約720萬元，議價後減17萬元，以703萬元易手，實用面積呎價約13,976元。新買家為區內換樓客，原先亦有入票外區新樓，唯抽籤結果未如理想，故決定於同區置業，見單位樓齡較新，價錢合理，購入單位自住。
據了解，原業主於2014年以435萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位獲利約268萬元或62%離場。
港灣豪庭兩房零議價成交
「7球」水平可在九龍區買到兩房！中原地產奧運站利奧坊曉岸分行經理曾文慧稱，大角咀港灣豪庭8座低層D室，實用面積約347方呎，屬兩房間隔，單位座向東南方，可享開揚都市景。今年2月開價720萬元，最終零議價成交，折合實用呎價約20,749元。據了解，原業主於2010年2月以238萬元買入單位，持貨11年半，現轉手帳面賺482萬元或約2倍離場。
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