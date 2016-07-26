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今日二手｜東涌貼市價放盤速沽！馬鞍山三房3年減價甩手
31 分前
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今日二手｜東涌貼市價放盤速沽！馬鞍山三房3年減價甩手
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映灣園兩房放盤短短3日，減價至758萬元成交。(資料圖片)

買家入市意欲強勁，業主若想單位快速獲得承接，貼市價放盤屬方法之一。

上車客即睇即買映灣園

中原地產東涌映灣園第三分行C組分行經理朱偉雄表示，東涌映灣園9座低層F室，實用面積約563方呎，兩房間隔，享山景。原叫價778萬元，單位保養新淨，廚廁最近已翻新，內櫳企理，加上叫價貼市，獲上車客即睇即買，放盤短短3日，減價20萬元，速以758萬元成交，折合實用呎價約13,464元。原業主於2015年8月以535萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利223萬元或約42%。

雅典居三房13年升值1.3

調整叫價亦是另一方法，世紀21奇豐物業海栢分行助理區域營業董事鄭達昌指，馬鞍山雅典居8座中層B室，實用面積約874方呎，三房兩廳間隔，座向東北望海景。原叫價1,350萬元，放盤3年，其後調整至1,315萬元售出，減價35萬元或約2.6%，實用面積呎價約15,046元。據了解，原業主於2008年6月以560萬元購入單位，持貨13年至今沽售，帳面獲利755萬元，單位期內升值約1.3倍。

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雅典居三房原叫價1,350萬元放盤。(陳奕釗攝)

威豪花園三房套呎價近1.5

世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，牛池灣威豪花園3座中層C室，實用面積約637方呎，三房套兩廳間隔，座向東北，外望景觀開揚。原開價980萬元，累減30萬元或約3%，至950萬元沽出，實用面積呎價約14,914元。據了解，原業主於2011年以493萬元購入單位，持貨10年至今易手，帳面獲利457萬元或約93%。

都會駅三房1000萬成交

利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺站分行(C組)首席聯席董事羅志雄稱，將軍澳都會駅6座高層A室，實用面積約594方呎，採三房間隔，外望市鎮景。單位由7月下旬開始放盤，原叫價1,030萬元，經議價後減價約30萬元或近3%，以1,000萬元沽出，折合實用面積呎價約16,835元。據了解，原業主約於2006年10月，以約376.9萬元購入上述物業。持貨至今近15年，現轉手帳面獲利約623.1萬元，物業升值約1.7倍。羅志雄補充，都會駅現時約有222個放盤提供，同類單位最低入場價由1,050萬元起。

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都會駅現時約有222個放盤提供，三房單位最低入場價由1,050萬元起。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今日二手｜東涌貼市價放盤速沽！馬鞍山三房3年減價甩手-280173
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