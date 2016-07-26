今日二手｜業主普遍有價減 上車客新界尋寶做業主

用家主導二手市場，近期趁市況調整，加上業主願提供議價空間情況下，積極在市場覓盤入市，當中新界區屋苑錄得多宗上車客成交個案。
翠怡花園兩房減價逾半成
利嘉閣地產皇牌屋苑青衣翠怡花園分行高級市務經理曾定杰表示，青衣翠怡花園3座低層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，外望內園池景。原開價600萬元，及後累減共32萬元或約5.3%，獲上車客以568萬元承接，折合實用面積呎價約15,562元。
曾定杰補充，買家鍾情大型屋苑，加上屋苑可步行到地鐵站，附近更有多條巴士路線，交通極之便利，而且單位企理附有裝修，最終投下翠怡花園信心一票，成功上車。據悉，原業主於2014年1月以約318萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約250萬元或79%離場。
嘉湖山莊4日4宗成交
中原地產天水圍副區域營業經理文家輝指，天水圍嘉湖山莊近期成交速度略為放緩，但優質單位依然受到追捧，屋苑本月暫錄得4宗成交。
嘉湖山莊麗湖居3座高層G室，實用面積約547方呎，三房間隔，外望開揚園景，以603萬元沽出，平均實用呎價約11,024元。新買家為同區上車客，睇樓近一個月，比較區內各屋苑後，認為嘉湖山莊三房單位「性價比」最高，另亦鍾情上址高層開揚，且向東南，迅速決定承接自用。
原業主於2007年11月以150萬元買入單位，持貨近14年才轉售，帳面賺453萬元，單位期內升值約3倍。
柏傲灣高層開放式市價易手
中原地產荃灣映日灣分行經理黃仲賢稱，荃灣柏傲灣2B座高層E室，實用面積約306方呎，開放式間隔，享開揚荃灣市景及山景。原叫價680萬元，放盤不足兩個月，減價15萬元，至665萬元易手，折合實用呎價約21,732元，屬市價。買家為年輕上車客，鍾情柏傲灣樓齡新，外型時尚，位置亦方便，一睇即中，見上址價錢合理，迅速拍板承接。
原業主於2017年1月以462.1萬元一手買入單位，持貨4年多，帳面獲利202.9萬元，單位期內升值約44%。黃仲賢續稱，柏傲灣9月錄得3宗成交，表現平穩。
Park YOHO Venezia連平台三房賣860萬
中原地產元朗峻巒分行經理蔡堅武透露，元朗Park YOHO上月交投暢旺，共錄得11宗買賣成交，按月增加逾1倍。
Park YOHO Venezia 3A座低層C室，實用面積約578方呎，三房間隔，附設平台，享內園開場景致。原叫價868萬元，微減8萬元，以860萬元成交，折合實用呎價約14,879元。買家為上車客，鍾情屋苑屬年輕大型屋苑，環境清幽舒適，料未來可受惠新鐵路，該區發展前景看俏，故考慮不久便決定入市。
原業主於2016年12月以730.45萬元一手購入單位，持貨近5年轉售，帳面賺129.55萬元，單位期內升值約18%。
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