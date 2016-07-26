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今日二手｜沙田夾屋劈175萬沽 成交價買到奧運站屋苑
1 小時前
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今日二手｜沙田夾屋劈175萬沽 成交價買到奧運站屋苑
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晴碧花園三房套減至975萬元(自由市場價)沽出。(資料圖片)

市場購買力仍然充裕，沙田區有夾屋屋苑放盤不乏捧場客，造價更可揀奧運站兩房單位。

晴碧花園放盤半年大減價出貨

世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，沙田晴碧花園1座低層F室，實用面積約675方呎，三房套兩廳間隔，座向西南望園景。單位放盤半年，原叫價1,150萬元，最終減價175萬元或約15%，以975萬元(自由市場價)沽出，實用面積呎價約14,444元。據了解，原業主於1999年5月購入單位，當時作價305.5萬元(未補地價)，持貨22年至今沽售，料獲利甚豐。

柏景灣兩房970萬成交

用上述單位相若的成交價，可在九龍區買入兩房單位。世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑指，奧運站柏景灣9座低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，座向東南望街景，以970萬元成交，實用面積呎價約20,815元。據了解，原業主於2015年2月以695萬元購入單位，持貨逾6年至今沽售，帳面賺275萬元或約40%離場。

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柏景灣低層兩房逾6年升值約40%。(資料圖片)

又一居靚裝移民盤減近半球易手

至於市場上不乏千萬元以上大額成交，中原地產九龍豪宅首席分區營業董事余社朝稱，傳統九龍豪宅之一的又一居25座高層D室，實用面積約559方呎，原則三房改兩房間隔。最初開價1,200萬元，減價46萬元或近4%，以1,154萬元易手，折合實用呎價約20,644元。新買家為同區租客，見單位擁品味裝修，議價後即拍板入市自用。

據了解，原業主於2010年以594萬元購入單位，近年將單位租出，加上今年已移居海外，遂沽貨離場，現轉手帳面賺560萬元或約94%離場。余社朝補充，又一居本月至今暫錄約4宗成交，平均實用呎價約21,500元。

溱岸8號兩房3年帳賺18%離場

中原地產沙田溱岸8號副分區營業經理杜文俊表示，沙田溱岸8號本月暫錄約2宗成交，屋苑2座中層F室，實用面積約509方呎，兩房間隔，議價後以1,140萬元易手，實用平均呎價約22,397元。原業主於2018年以965萬元入市上址，持貨3年，是次沽出單位帳面賺約175萬元或約18%離場。

貝沙灣四房雙套海景連車位沽

中原豪宅西半山深灣9號分行高級分行經理高鵬透露，貝沙灣2期8座低層B室，實用面積約1,780方呎，四房雙套間隔，坐享全海景。原叫價6,580萬元，最終願減30萬元，以6,550萬元將單位連車位轉手，折合平均實用呎價約36,798元。原業主於2017年3月以3,800萬元買入單位，持貨4年，帳面大賺2,750萬元或約72%。

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又一居本月至今暫錄約4宗成交，平均實用呎價約21,500元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今日二手｜沙田夾屋劈175萬沽-成交價買到奧運站屋苑-281370
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