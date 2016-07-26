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今日二手｜荃灣海景盤破頂沽 馬鞍山現劈價蝕讓
15 小時前
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今日二手｜荃灣海景盤破頂沽 馬鞍山現劈價蝕讓
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柏傲灣四房套折合實用呎價約23,126元，創屋苑二手市場呎價新高。(資料圖片)

二手樓價指數成功破頂後，個別地區走勢出現分歧，當中荃灣屋苑受換樓客追捧，海景單位放盤獲新高價承接；而馬鞍山有半新盤業主趁額外印花稅(SSD)3年期屆滿後放售套現，惟蝕讓離場。

柏傲灣狠劈4呎價創新高

中原地產愉景新城第三分行高級分行經理胡國源表示，荃灣柏傲灣2A座高層A室，實用面積約1,254方呎，四房套房連工人房間隔，享開揚海景。原叫價3,300萬元，議價後大減400萬元或約12%，至2,900萬元沽出，折合實用呎價約23,126元，創屋苑二手市場呎價新高。買家為外區換樓客，被上址壯麗海景吸引，加上內櫳寬敞實用，一睇即中，隨即議價入市。原業主於2017年2月以2,251萬元一手買入單位，持貨4年沽出單位，帳面獲利649萬元或約29%。胡國源補充，柏傲灣本月累錄4宗成交，平均實用呎價約22,000元。

換樓客見呎價低水入手愉景新城

中原地產愉景新城第一分行市務經理張志豪指，愉景新城本月市況較靜，暫錄得4宗成交，主要因為近期有多個新盤推出應市，吸走不少購買力，加上業主態度強硬，窒礙買家入市決定。

愉景新城9座高層E室，實用面積約652方呎，三房套房間隔，享開揚山景。原叫價1,065萬元，議價後以1,050萬元成交，折合實用呎價約16,104元。買家為換樓客，鍾情單位高層光猛，景觀翠綠清靜，見業主肯減價，呎價約1.6萬元，相比近期同類單位呎價逾1.7萬元便宜，於是迅速拍板承接作新居。原業主則於2010年10月以460萬元買入單位，持貨11年沽出單位，帳面賺590萬元或約1.3倍。

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愉景新城本月市況較靜，暫錄得4宗成交。(資料圖片)

星漣海3年輸153

中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖表示，星漣海3A座高層B室，實用面積約1,622方呎，三房連套房及工人房間隔，以2,700萬元易手，實用平均呎價約16,646元。原業主於2018年以2,853萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面蝕讓約153萬元離場。

天宇海減價一成易主

同區屋苑天宇海則錄業主劈價百萬出貨，世紀21奇豐物業海濤居分行經理胡國強稱，天宇海1A座中層D室，實用面積約822方呎，三房兩廳連儲物室間隔，座向西南，享海景。單位放盤長達一年，當時叫價1,300萬元，累減130萬元或約10%後，終以1,170萬元易主，實用面積呎價約14,234元。據了解，原業主於2011年11月購入單位，當時作價645.9萬元，持貨逾9年至今轉售，帳面獲利524.1萬元或約81%離場。

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原業主於2018年以2,853萬元購入星漣海三房套。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今日二手｜荃灣海景盤破頂沽-馬鞍山現劈價蝕讓-280579
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