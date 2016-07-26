今日二手｜馬鞍山SSD期滿損手沽 兩房減價盤一覽

二手樓價高位整固，放盤業主為吸引買家承接，部分願擴大議價幅度，馬鞍山更出現不惜損手沽貨。
雲海兩房呎售1.88萬
利嘉閣地產皇牌屋苑馬鞍山廣場分行聯席董事彭嘉豪透露，馬鞍山雲海1期香海臺2座低層E室，實用面積約483方呎，屬兩房間隔，外望內園景，獲換樓客以910萬元承接，折合實用面積呎價約18,841元。據悉，原業主於2018年1月以約923.1萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面虧損約13.1萬元。彭嘉豪補充，雲海現時有約42個二手放盤，一房叫價由730萬元起。
富澤花園園景改兩房減48萬
當中減幅最大為北角富澤花園，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿指，單位為富慧閣中層B室，實用面積約696方呎，原則三房套改兩房間隔，座向北面，望園景。原開價1,350萬元，放盤1個月，減價48萬元或約3.6%，以1,302萬元成交，實用面積呎價約18,707元。據了解，原業主於2017年11月購入單位，當時作價1,230萬元，持貨近4年至今易手，帳面賺72萬元或約6%。
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上車客承接采葉庭
新界區方面，中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗采葉庭本月交投氣氛活躍，累錄約7宗成交，包括15座中層F室，實用面積約509方呎，兩房間隔。原叫價720萬元，減價8萬元，以712萬元成交，實用呎價約13,988元。買家為年輕上車客，鍾情單位廳大房大，內櫳企理，見樓價合預算，即拍板入市。原業主於2006年5月以約167萬元買入單位，持貨15年轉售，帳面獲利545萬元或約3.3倍。
大埔中心近11年升值2倍
大埔區二手交投活躍，世紀21宇田地產高級客戶經理蔡偉文稱，大埔中心4座中層D室，實用面積約299方呎，兩房間隔，座向西面，望遠景。原開價520萬元，放盤約4個月，「象徵式」減價5萬元，以515萬元沽出，實用面積呎價約17,224元。原業主於2010年8月購入單位，當時作價172萬元，持貨近11年至今沽售，帳面獲利343萬元，單位期內升值約2倍。
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