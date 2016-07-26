Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
今日二手｜馬鞍山SSD期滿損手沽 兩房減價盤一覽
3 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手馬鞍山SSD額外印花稅蝕讓兩房減價雲海北角富澤花園元朗采葉庭大埔大埔中心換樓上車
今日二手｜馬鞍山SSD期滿損手沽 兩房減價盤一覽
news-images
雲海現時有約42個二手放盤，一房叫價由730萬元起。(蘇文傑攝)

二手樓價高位整固，放盤業主為吸引買家承接，部分願擴大議價幅度，馬鞍山更出現不惜損手沽貨。

雲海兩房呎售1.88

利嘉閣地產皇牌屋苑馬鞍山廣場分行聯席董事彭嘉豪透露，馬鞍山雲海1期香海臺2座低層E室，實用面積約483方呎，屬兩房間隔，外望內園景，獲換樓客以910萬元承接，折合實用面積呎價約18,841元。據悉，原業主於2018年1月以約923.1萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面虧損約13.1萬元。彭嘉豪補充，雲海現時有約42個二手放盤，一房叫價由730萬元起。

富澤花園園景改兩房減48

當中減幅最大為北角富澤花園，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿指，單位為富慧閣中層B室，實用面積約696方呎，原則三房套改兩房間隔，座向北面，望園景。原開價1,350萬元，放盤1個月，減價48萬元或約3.6%，以1,302萬元成交，實用面積呎價約18,707元。據了解，原業主於2017年11月購入單位，當時作價1,230萬元，持貨近4年至今易手，帳面賺72萬元或約6%。

樓市新聞：減價3.5%！5XX萬買到屯馬綫兩房

樓市新聞：業主心雄！沙田馬鞍山錄加價成交

樓市新聞：見屋苑交投急增！無得睇樓還價入市

樓市新聞：兩房呎價萬八 鰂魚涌長沙灣馬鞍山點揀？

news-images
富澤花園改兩房放盤1個月減價易手。(資料圖片)

上車客承接采葉庭

新界區方面，中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗采葉庭本月交投氣氛活躍，累錄約7宗成交，包括15座中層F室，實用面積約509方呎，兩房間隔。原叫價720萬元，減價8萬元，以712萬元成交，實用呎價約13,988元。買家為年輕上車客，鍾情單位廳大房大，內櫳企理，見樓價合預算，即拍板入市。原業主於2006年5月以約167萬元買入單位，持貨15年轉售，帳面獲利545萬元或約3.3倍。

大埔中心近11年升值2

大埔區二手交投活躍，世紀21宇田地產高級客戶經理蔡偉文稱，大埔中心4座中層D室，實用面積約299方呎，兩房間隔，座向西面，望遠景。原開價520萬元，放盤約4個月，「象徵式」減價5萬元，以515萬元沽出，實用面積呎價約17,224元。原業主於2010年8月購入單位，當時作價172萬元，持貨近11年至今沽售，帳面獲利343萬元，單位期內升值約2倍。

樓市新聞：新界東租賣活躍！上車客5球買高層兩房

樓市新聞：業主想移民！上車客議價4%買內櫳企理兩房

樓市新聞：1280萬購港島三房 俾多35萬有海景四房！

樓市新聞：兩房樓價｜高層有價有市 連天台戶賣幾錢？

news-images
采葉庭本月累錄約7宗成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今日二手｜馬鞍山ssd期滿損手沽-兩房減價盤一覽-282365
#Hashtags
樓市樓價二手馬鞍山SSD額外印花稅蝕讓兩房減價雲海北角富澤花園元朗采葉庭大埔大埔中心換樓上車
Am730

一房樓價｜荃灣呎價撲2萬 呢區連天台戶售4XX萬！

鐵路新盤｜揚海暫超購近10倍 料短期公布四房安排

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
一房樓價｜荃灣呎價撲2萬 呢區連天台戶售4XX萬！
Am730
Am730
鐵路新盤｜揚海暫超購近10倍 料短期公布四房安排
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多