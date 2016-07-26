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今日樓市｜三房連車位賣930萬 內地客為仔女升學租兩房
3 小時前
今日樓市｜三房連車位賣930萬 內地客為仔女升學租兩房
二手樓價指數破頂後，交投量稍為放緩，不過新界屋苑仍有一定承接力，大圍有三房連車位千萬元以下轉手，亦有屋苑錄「零議價」成交；租賃市場續受惠內地客效應表現活躍。
恆峰花園三房連車位沽
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，大圍恆峰花園1座低層C室，實用面積約638方呎，三房連套房間隔，連車位以930萬元易手，實用面積呎價約14,577元。據了解，原業主於2011年以399萬元購入單位，持貨10年，是次沽出單位帳面賺約531萬元或1.3倍離場。
嵐岸兩房4年升值29%
中原地產馬鞍山天宇海分行市務經理陳鴻霆指，馬鞍山嵐岸本月暫錄約6宗成交，屋苑最新錄7座中層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔。單位以約830萬元放售，最終零議價成交，實用平均呎價約17,184元。原業主於2017年以642萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面獲利約188萬元或29%離場。
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御景峰兩房呎租30元
租賃市場方面，利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，上水御景峰中層F室，實用面積約461方呎，兩房間隔，以13,800元獲承租，折合實用面積呎租約30元。租客現身處內地，為來港升學的子女預租上述單位。據悉，業主於2009年5月以約238.9萬元購入單位，現租出可享租金回報率約6.9厘。黃靜顏補充，御景峰現時約有5個租盤提供，月租最低由13,500元起。
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