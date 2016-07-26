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今日樓市｜三房連車位賣930萬 內地客為仔女升學租兩房
3 小時前
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樓市樓價二手三房車位內地客租賃大圍恆峰花園馬鞍山嵐岸零議價上水御景峰
今日樓市｜三房連車位賣930萬 內地客為仔女升學租兩房
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恆峰花園三房套連車位930萬元成交。(互聯網)

二手樓價指數破頂後，交投量稍為放緩，不過新界屋苑仍有一定承接力，大圍有三房連車位千萬元以下轉手，亦有屋苑錄「零議價」成交；租賃市場續受惠內地客效應表現活躍。

恆峰花園三房連車位沽

中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，大圍恆峰花園1座低層C室，實用面積約638方呎，三房連套房間隔，連車位以930萬元易手，實用面積呎價約14,577元。據了解，原業主於2011年以399萬元購入單位，持貨10年，是次沽出單位帳面賺約531萬元或1.3倍離場。

嵐岸兩房4年升值29%

中原地產馬鞍山天宇海分行市務經理陳鴻霆指，馬鞍山嵐岸本月暫錄約6宗成交，屋苑最新錄7座中層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔。單位以約830萬元放售，最終零議價成交，實用平均呎價約17,184元。原業主於2017年以642萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面獲利約188萬元或29%離場。

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嵐岸本月暫錄約6宗成交。(資料圖片)

御景峰兩房呎租30

租賃市場方面，利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，上水御景峰中層F室，實用面積約461方呎，兩房間隔，以13,800元獲承租，折合實用面積呎租約30元。租客現身處內地，為來港升學的子女預租上述單位。據悉，業主於2009年5月以約238.9萬元購入單位，現租出可享租金回報率約6.9厘。黃靜顏補充，御景峰現時約有5個租盤提供，月租最低由13,500元起。

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御景峰現時約有5個租盤提供，月租最低由13,500元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今日樓市｜三房連車位賣930萬-內地客為仔女升學租兩房-281096
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