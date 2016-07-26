今日樓市｜租盤搶手！太古城1日租出 白石角連環成交

租賃市場持續活躍，今日樓市連環錄得多宗租賃成交，當中太古城有單位放盤僅1日減價租出，白石角屋苑有業主收樓後即日獲承租。
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運透露，太古城綠楊閣極高層A室，實用面積約1,114方呎，三房套間隔及工人房，向東北，坐享東九龍全海景，附有雅緻裝修。原叫租50,000元，放盤僅1日，最終以46,000元租出，減價4,000元或約8%，折合平均實用呎租約41元。業主於2011年3月以590萬元買入單位，持貨10年，租金回報約9.4厘。
內地中大生合租雲滙
內地生租樓潮持續，中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪表示，大埔白石角雲滙9座中層B2室，實用面積約448方呎，兩房間隔，業主收樓後即日以18,000元租出，實用面積呎租約40.2元。新租客為3名內地男學生，新學年將於中大升學，故租入單位方便上學。據了解，業主於2019年以842萬元購入單位，持貨2年，是次租出單位可享約2.6厘租金回報。
另外，中原地產新界東豪宅富豪山峯組分行經理許秋偉稱，天賦海灣21座低層E室，實用面積約649方呎，一房連儲物房間隔，議價後以20,000元租出，實用平均呎租約30.8元。據了解，業主於2012年以773萬元購入單位，持貨9年，是次租出單位可享約3.1厘租金回報。
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東涌區8月暫錄約48宗租賃成交
中原地產東涌區資深分區營業經理陳偉業表示，正值暑假旺季，東涌區租賃成交活躍，本月累錄約48宗租賃成交。租金跟隨大市靠穩回升，目前該區整體租金水平與去年相差不大。
藍天海岸3座低層B室，實用面積約896方呎，三房套房連儲物房間隔，向東北，享內園景致。月租叫價23,000元，議價後以22,000元成交，折合實用呎租約24.6元。新租客為區內家庭，原本租住的單位空間不夠，於是轉租大單位。按業主於2004年272.3萬元買入價計，現租出單位，租金回報高達9.7厘。參考同類單位市值售價約1,150萬元計，市值租金回報約2.3厘，仍然不俗。
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