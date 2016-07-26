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代理動態｜中原地產住宅部首7月業績創新高 下半年續招聘
57 分前
代理動態｜中原地產住宅部首7月業績創新高 下半年續招聘
地產代理監管局的數字顯示，7月份持牌代理人數報41,033人，連升兩個月，較去年同期增加1,088人。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去兩年受著新冠肺炎疫情衝擊，各行業大受打撃，惟物業市場可保持平穩，中原地產亦把握時機，廣招人才，吸納不同行業賢才投身地產代理行業，新入職同事當中，以來自旅遊業、酒店業、航空業的比例佔多。
陳永傑指，7月份一手新盤推盤步伐放慢，欠缺大型新盤開售，加上二手業主態度強硬，令一二手成交量明顯較上月減少，導致7月份中原地產佣金亦較6月份下跌22%，錄3.61億元，惟住宅部今年首7個月佣金收入仍創同期歷史新高，達30億元。他續指，於疫情下，2021上半年物業市場成交不跌反升，反映於量化寬鬆環境下，市民投資實物抗貨幣貶值的意欲高漲。下半年隨著經濟復甦進度良好，失業率下降，疫情控制得宜，料8月份二手樓價有望突破新高，8月份一手成交有望大反彈至2,000宗，較7月升近60%。
下半年人手增加900人
為迎接下半年的樓市升浪，中原地產將繼續積極擴充。今年首7個月，中原地產增聘逾400名員工，現時中原地產員工近6,600人，分行數目達475間，不論員工及分行數目皆創中原地產開業以來新高。陳永傑稱，中原地產對下半年樓市抱持樂觀態度，下半年目標新增多40間分行，分行總數增至515間；另下半年人手增加900人，其中兩成為大灣區同事，人手總數目標7,500人。
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