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代理動態｜中原地產新分店開幕 買啟德新盤送運動課程優惠
1 小時前
代理動態｜中原地產新分店開幕 買啟德新盤送運動課程優惠
啟德新區近年發展日臻完善，加上港鐵屯馬綫全線通車，增強區內物業升值潛力。有見及此，中原地產進一步開拓區內業務，位於九龍灣國際交易中心1樓121號舖的啟德項目總滙分行今天正式開幕，並邀請多間發展商高層蒞臨祝賀。中原同時宣布，將為啟德一手買家提供全新置業優惠。
計劃下半年增設60間分行及增聘1500人
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，據該行研究部資料顯示，今年首7個月錄得10,231宗一手成交，較去年同期的7,852宗上升三成，成交金額亦由去年的908.6億元，躍升至今年的1,461.7億元，按年增61%。他預計，本月一手成交量可達2,000宗，而旺勢大有機會延續至年底。至於樓市前景持續向好，為把握新盤熱潮，中原地產計劃於下半年增設約60間分行，以及增聘人手約1,500人。
啟德一手買家獲贈總值1.2萬運動課程資助優惠
中原地產九龍董事劉瑛琳稱，中原九龍團隊積極擴充，今年暫已增設9間全新分行，包括是次開幕的啟德項目總滙分行，全年目標增設15間分行。她指，2020東京奧運圓滿舉行，同時掀起一股運動熱潮，該行特別為啟德一手買家提供全新置業優惠，名額合共12名，優惠總值12,000元，優惠先到先得，送完即止。由即日起至今年8月31日，經該行買入嘉華國際(173)、會德豐地產、中國海外(688)及恒基地產(012)旗下啟德新盤，可獲贈1,000元羽毛球、游泳、乒乓球或劍擊課程資助優惠，各項課程名額3個。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/代理動態｜中原地產新分店開幕-買啟德新盤送運動課程優惠-280128