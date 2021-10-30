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代理動態｜中原地產香港營業額創同期新高 後勤員工再獲派花紅
1 小時前
代理動態｜中原地產香港營業額創同期新高 後勤員工再獲派花紅
中原地產香港表示，於今年首三季錄得42.3億元的營業額，較去年同期升34%，其中住宅營業部首三季成績37.6億元，兩者同刷新同期的最佳業績。秉承著與員工共同分享成果的管理理念，中原地產後勤於今年第三季繼續獲發放花紅，是連續第50個季度向後勤發放花紅。
今年第三季，中原地產全線後勤可獲發花紅0.28個月，主任級或以上0.41個月花紅。2021年首三季，中原地產後勤已獲發1.61個月花紅，主任級獲發花紅為2.41個月，為2018年後的同期新高。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著香港新冠肺炎疫情穩定，今年一二手成交均較去年理想，中原城市領先指數CCL 更於第三季創出歷史新高，惟內地調控令港股持續波動，影響物業市場買家入市心態。
目標年底增至490間分行
陳永傑對第四季樓市仍感樂觀，相信發展商為趕業績，均於第四季加快推盤步伐，《施政報告》後，買家信心恢復，料第四季將價量齊升。中原地產將繼續積極擴充，目標由現時470間分行增至年底490間，員工將由現時7,000人，增聘至7,500人。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/代理動態｜中原地產香港營業額創同期新高-後勤員工再獲派花紅-291082