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代理動態｜中原設「海茵莊園大使」投放過百萬作網上宣傳
10 小時前
代理動態｜中原設「海茵莊園大使」投放過百萬作網上宣傳
九龍建業(034)將軍澳海茵莊園將於短期內推售，地產代理積極部署搶攻。中原地產將軍澳區高級資深營業董事譚桂貞稱，海茵莊園自上周命名後，區內分行隨即接獲海量查詢項目詳情，市場反應甚佳。有見及此，中原地產致力開拓年青人市場，相信海茵莊園可成年輕買家的擇居熱選，特意加強網絡攻勢，決定首階段投放逾百萬元作網上宣傳，成立「海茵莊園大使」團隊，為項目造勢。
譚桂貞指，中原旗下4名主管作為「海茵莊園大使」團隊的首席大使，化身項目KOL，親身拍攝多條短片，為客戶細心剖釋項目優勢。除首階段投放過百萬元作海茵莊園網上宣傳外，該行早於去年8月率先於康城站大型商場The LOHAS 增設相連舖位，店舖面積合共近千方呎，月租約200萬元，對供應重鎮的日出康城十分重視，看好區內發展，故近年不惜投放大量資源開拓區內潛在客源。
年內將軍澳新增2間分店
譚桂貞續指，今年中原將軍澳團隊亦於區內新增2間分店，本月底亦有一間分店即將開幕投入工作，意味中原地產將軍澳分店數目將增至21間，代理人數近400人。
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