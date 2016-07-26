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代理動態｜中原設「海茵莊園大使」投放過百萬作網上宣傳
10 小時前
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樓市樓價一手新盤海茵莊園將軍澳九龍建業日出康城中原地產海茵莊園大使譚桂貞
代理動態｜中原設「海茵莊園大使」投放過百萬作網上宣傳
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為配合海茵莊園銷售，中原地產將首階段投放逾百萬元作網上宣傳，並成立「海茵莊園大使」團隊。

九龍建業(034)將軍澳海茵莊園將於短期內推售，地產代理積極部署搶攻。中原地產將軍澳區高級資深營業董事譚桂貞稱，海茵莊園自上周命名後，區內分行隨即接獲海量查詢項目詳情，市場反應甚佳。有見及此，中原地產致力開拓年青人市場，相信海茵莊園可成年輕買家的擇居熱選，特意加強網絡攻勢，決定首階段投放逾百萬元作網上宣傳，成立「海茵莊園大使」團隊，為項目造勢。

譚桂貞指，中原旗下4名主管作為「海茵莊園大使」團隊的首席大使，化身項目KOL，親身拍攝多條短片，為客戶細心剖釋項目優勢。除首階段投放過百萬元作海茵莊園網上宣傳外，該行早於去年8月率先於康城站大型商場The LOHAS 增設相連舖位，店舖面積合共近千方呎，月租約200萬元，對供應重鎮的日出康城十分重視，看好區內發展，故近年不惜投放大量資源開拓區內潛在客源。

年內將軍澳新增2間分店

譚桂貞續指，今年中原將軍澳團隊亦於區內新增2間分店，本月底亦有一間分店即將開幕投入工作，意味中原地產將軍澳分店數目將增至21間，代理人數近400人。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/代理動態｜中原設「海茵莊園大使」投放過百萬作網上宣傳-288881
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