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代理動態｜22宗舉報成立！利嘉閣真盤源「假一賠千」暫獎賞2.2萬
49 分前
代理動態｜22宗舉報成立！利嘉閣真盤源「假一賠千」暫獎賞2.2萬
利嘉閣地產表示，自三年前推出「真盤源」計劃後，本月初再下一城推出真盤源「假一賠千」計劃，期望以嚴格的審查及百分百真確的盤源，成為全港唯一地產網上平台為消費者提供最大權益保障。計劃推出至今僅約半個月，截至昨日為止，該行共收到210宗舉報，其中22宗經「假一賠千」獨立審查組調查後確認舉報成立，成功舉報者可獲得1,000元獎賞，迄今獎賞金額共2.2萬元，當中兩位舉報者更已率先領取獎賞。
被舉報盤源即時下架 嚴肅處理保障消費者
真盤源「假一賠千」計劃自月初正式推出市場以來引來極大正面迴響，迄今共收到210宗舉報，當中有22宗個案經調查後確認舉報成立，有97宗經調查後確認舉報不成立，剩餘的91宗則仍然深入調查中。
至於舉報個案類別方面，有近56%的舉報涉及「銷售圖片」，約有20%涉及「銷售狀況」，其餘分別有18%及6%的舉報涉及「銷售價格」及「銷售委託」。
利嘉閣地產主席施慧勤稱，縱觀舉報成立個案當中最常見的疏忽為少部分前線同事誤將個別單位圖片錯配，或未有即時更新相關二手物業最新的銷售狀況，對此公司將會嚴肅處理。她續稱，除即時將有關盤源下架外，亦會對負責的前線同事作內部處分，務求透過全面嚴謹的把關制度確保平台盤源的真確性，全方位保障消費者權益。
兩舉報者已領取獎賞
施慧勤強調，真盤源「假一賠千」計劃獎賞總金額依然不設上限，有兩位成功舉報者更已率先領取1,000元獎賞，充分顯示該行徹底執行真盤源「假一賠千」計劃的堅定決心，公司會全力確保每宗舉報個案都得到合理而妥善的跟進，未來平台盤源將會繼續接受「全民監察」，勇於以業界領頭羊的角色帶領整個行業正向發展。
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