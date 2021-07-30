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企業動態｜新世界39億出售前海周大福金融大廈南塔
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企業動態｜新世界39億出售前海周大福金融大廈南塔
新世界(017)宣布，以逾32億元人民幣(近39億港元)成功出售由集團發展位於深圳前海自貿區的前海周大福金融大廈南塔。有關項目近日已完成網上簽約，集團將於南塔落成後，把整幢售予一間世界500強的跨國金融機構。
南塔高約120米，總建築面積超過49,000方米。該項目成功出售，標誌著新世界集團在深圳的發展策略取得重大進展。
前海周大福金融大廈位於深圳市前海自貿區的桂灣片區核心地帶，連接5條鐵路綫路交匯的前海交通樞紐。項目總佔地面積18,218方米，總建築面積245,038方米，將建成樓高約220米(北塔)及120米(南塔)的地標式雙子塔辦公大樓，並有商業、藝術展覽、綠化公園、表演場地等設施配套。
整個項目料2023年落成
除已完成平頂的南塔外，北塔預計將於今年12月底前平頂，整個項目料於2023年落成，將由周大福集團及新世界集團共同持有營運。集團預計當項目落成後，將大幅提升區域商業配套，優化前海營商環境，有助推動前海的經濟及金融業發展。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/企業動態｜新世界39億出售前海周大福金融大廈南塔-278927