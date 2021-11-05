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住宅供應｜何文田住宅地皮招標 樓面地價料逾2萬
1 小時前
住宅供應｜何文田住宅地皮招標 樓面地價料逾2萬
仲量聯行公開招標出售九龍何文田天光道4至12號逾83%業權物業，截標日期為今年12月16日(星期四)正午12時。市場人士估計，若按完成補地價後計算，該住宅地盤每方呎樓面地價約2萬至2.2萬元，市值約14.5億至16億元。
天光道4至12號為公務員合作社物業，地盤面積約14,580方呎，屬於城中罕見的優質住宅項目，由物業步行往土瓜灣港鐵站僅需8分鐘。
可作中密度住宅發展
根據何文田分區計劃大綱，該地皮現劃為「住宅(乙類)」用地，補地價後，可作中密度住宅發展，可以地積比率5倍發展，最高可建樓面面積約72,900方呎。
仲量聯行資本市場部資深董事黃國華表示，是次標售的物業地理位置優越，亦極具重建價值，聯合出售約83%業權份數，已達到強制拍賣門檻，為發展商提供極佳機會購入如此優質住宅地皮。
他稱，物業位處34校網，網內傳統名校林立，如協恩中學及英皇佐治五世學校，將極受家庭及換樓客歡迎。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/住宅供應｜何文田住宅地皮招標-樓面地價料逾2萬-292074