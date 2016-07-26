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住宅供應｜新界主力！11新盤上月申預售樓花 涉6599伙
48 分前
住宅供應｜新界主力！11新盤上月申預售樓花 涉6599伙
新盤氣氛向好，發展商積極部署推盤大計。地政總署公布，10月份接獲11個新盤申請預售樓花同意書，合共涉6,599伙，分別來自啟德、屯門區等。
當中包括新鴻基地產(016)大埔白石角優景里住宅項目第2A期、第2B期，分別涉607伙及688伙，而項目第1期已於9月申請預售。此外，同系屯門兆康第54區項目第1B期亦申請預售，涉800伙，預計關鍵日期為2023年6月30日。
此外，路勁地產牽頭發展的屯門管翠路18號項目亦申請預售，涉698伙，預計關鍵日期為2023年12月30日，發展商向傳媒透露部署明年第二季推出。
至於現時滾存待批樓花單位數目為14,662伙，涉及29個申請。
另外，10月份已批出預售樓花新盤包括長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS、新地天水圍Wetland Seasons Bay第二期，以及會德豐地產啟德MONACO ONE第一期。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/住宅供應｜新界主力！11新盤上月申預售樓花-涉6599伙-291664