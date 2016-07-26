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住宅供應｜港鐵東涌牽引配電站項目截收35份意向書
51 分前
住宅供應｜港鐵東涌牽引配電站項目截收35份意向書
港鐵(066)東涌牽引配電站物業發展項目已於今日下午2時正截收發展意向書，共收到35份意向書。港鐵表示，在收到發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，以邀請發展商或財團提交正式標書，並將儘快落實有關招標安排。
是次港鐵接受發展商以網上形式提交意向書，因此現場提交數目較以往減少。據報現場接獲約8份意向書，包括華懋、其士集團及其他未有透露身份的財團代表。
中原張競達：入意向反應符合預期
中原測量師行張競達指，項目入意向反應符合預期，估計最終會有5至10個發展商正式入標。鐵路沿綫項目向來吸引發展商積極競投，東涌區本身享鐵路優勢，加上樓價低水，一向受到用家及投資者追捧，是次地皮位於大型指標屋苑映灣園對面，規模龐大，亦鄰近未來東涌東站，相信發展潛力不俗，預計將主打中小型單位。每方呎樓面地價料約7,000元，總值約65.8億元。
資料顯示，項目位於東涌文東路，毗鄰東涌北公園，將建於東涌牽引配電站及鐵路設施上方，住宅樓面面積上限近94萬方呎，可提供1,400至1,800個住宅單位。綜合市場消息，項目估值介乎約42.3億至約75.2億元，預計每方呎樓面地價約4,500元至8,000元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/住宅供應｜港鐵東涌牽引配電站項目截收35份意向書-286578