地產
住宅供應｜11新盤上月申預售樓花 涉6599伙 逾半為啟德！
1 小時前
住宅供應｜11新盤上月申預售樓花 涉6599伙 逾半為啟德！
新盤氣氛向好，發展商積極部署推盤大計。地政總署公布，10月份接獲11個新盤申請預售樓花同意書，合共涉6,599伙，分別來自屯門、啟德區等。
當中包括新鴻基地產(016)大埔白石角優景里住宅項目第2A期、第2B期，分別涉607伙及688伙，而項目第1期已於9月申請預售。此外，同系屯門兆康第54區項目第1B期亦申請預售，涉800伙，預計關鍵日期為2023年6月30日。
路勁地產牽頭發展的屯門管翠路18號項目亦申請預售，涉698伙，預計關鍵日期為2023年12月30日。發展商向傳媒透露，部署明年第二季推出。
啟德區項目涉3650伙
啟德跑道區新盤亦陸續應市，有6個該區項目於上月申請預售，涉3,650伙，當中第4A區2號項目分為第一期、第二期、第三期及第四期，發展商一口氣為4期申請預售，共2,062伙。此外，第4A區1號項目涉1,017伙，而第4B區3號項目則涉571伙。
至於現時滾存待批樓花單位數目為14,662伙，涉及29個申請。
另外，10月份已批出預售樓花新盤包括長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS、新地天水圍Wetland Seasons Bay第二期，以及會德豐地產啟德MONACO ONE第一期。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/住宅供應｜11新盤上月申預售樓花-涉6599伙-逾半為啟德！-291677