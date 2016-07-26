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住宅供應｜11新盤上月申預售樓花 涉6599伙 逾半為啟德！
1 小時前
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樓市一手新盤預售樓花同意書地政總署大埔白石角屯門新鴻基地產路勁地產啟德
住宅供應｜11新盤上月申預售樓花 涉6599伙 逾半為啟德！
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啟德跑道地第4A區1號及2號項目均於上月申請預售。(陳奕釗攝)

新盤氣氛向好，發展商積極部署推盤大計。地政總署公布，10月份接獲11個新盤申請預售樓花同意書，合共涉6,599伙，分別來自屯門、啟德區等。

當中包括新鴻基地產(016)大埔白石角優景里住宅項目第2A期、第2B期，分別涉607伙及688伙，而項目第1期已於9月申請預售。此外，同系屯門兆康第54區項目第1B期亦申請預售，涉800伙，預計關鍵日期為2023年6月30日。

路勁地產牽頭發展的屯門管翠路18號項目亦申請預售，涉698伙，預計關鍵日期為2023年12月30日。發展商向傳媒透露，部署明年第二季推出。

啟德區項目涉3650

啟德跑道區新盤亦陸續應市，有6個該區項目於上月申請預售，涉3,650伙，當中第4A區2號項目分為第一期、第二期、第三期及第四期，發展商一口氣為4期申請預售，共2,062伙。此外，第4A區1號項目涉1,017伙，而第4B區3號項目則涉571伙。

至於現時滾存待批樓花單位數目為14,662伙，涉及29個申請。

另外，10月份已批出預售樓花新盤包括長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS、新地天水圍Wetland Seasons Bay第二期，以及會德豐地產啟德MONACO ONE第一期。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/住宅供應｜11新盤上月申預售樓花-涉6599伙-逾半為啟德！-291677
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