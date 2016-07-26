住宅供應｜4新盤上月申預售樓花 涉近2200伙

地政總署公布，9月份共有4個住宅項目新申請預售樓花同意書，共涉2,194伙。當中新鴻基地產(016)佔兩盤，包括大埔白石角優景里住宅項目(第一期)，提供576伙，預計關鍵日期為2023年8月31日，值得一提項目比鄰《施政報告》提出新建的科學園/白石角站。此外，同系天水圍Wetland Lot No. 33 Development(第二期)亦申請預售，涉388伙，預計關鍵日期為明年6月30日。
啟德兩盤涉1230伙
兩個啟德發展區住宅項目同步申請預售，由會德豐地產、新世界發展(017)、恒基地產(012)及帝國集團合作發展的啟德第4B區3號地盤，涉648伙，預計關鍵日期為2023年8月31日。另外為華潤置地(1109)及保利置業(119)合作發展的啟德第4C區1號地盤，提供582伙，預計關鍵日期為2024年12月31日。
至於9月份共有3個住宅項目獲批預售，涉2,966伙，屬近34個月以來最多。獲批預售項目包括新地及會德豐地產合作的何文田太子道西233號，提供75伙，預計關鍵日期為2023年4月30日。
其餘兩個均屬逾千伙項目，包括早前已公布首張價單的中洲置業火炭星凱．堤岸，涉1,335伙，預計關鍵日期為2023年3月31日。以及九龍建業(034)將軍澳石角路一號項目，提供1,556伙，預計關鍵日期為明年8月31日。
上季8盤獲批預售 涉5809伙
至於地政總署指，今年第三季批出8份住宅項目預售樓花同意書，涉5,809個住宅單位，同時亦批出兩份非住宅項目預售樓花同意書。另就元朗一個分期發展項目發出一份轉讓同意書，涉699個住宅單位。
該8份預售樓花同意書涉及八個住宅項目，當中五個分別位於鴨脷洲、啟德、青衣、將軍澳和元朗，共涉3,799伙，預計明年落成；其餘三個項目分別位於黃竹坑、九龍塘和沙田，共涉2,010伙，預計2023年落成。
截至9月底，有待核准的住宅項目預售樓花同意書申請共有21份，涉9,284伙。
此外，該署正處理七份涉及4,546伙的住宅項目轉讓同意書申請，而有待核准的非住宅項目預售樓花同意書申請則有兩份。
而截至9月底，共有21個住宅項目仍在待批預售樓花同意書，合共涉及9,284個單位。