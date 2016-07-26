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何文田芳菲高市價推30伙
22 分前
何文田芳菲高市價推30伙
開│價│進│取
市區單幢新盤開價進取！協成行發展、提供71伙的何文田芳菲，昨推首批30伙，扣除最高10%優惠，折實售價由680萬元起，折實平均呎價26,139元，較同區一手及二手分別高開逾6%及18%。
首批30伙包括14伙一房及16伙兩房，實用面積由286至465方呎，折實售價由680萬至1,355萬元，折實呎價介乎23,188元至29,140元。入場單位為2樓B室，一房間隔，實用面積286方呎，折實售價680萬元，折實呎價23,776元。高級項目經理陳婉霞稱首批單位已參考九龍核心項目價錢，形容屬「貼市超值價」，明日開放示範單位及接受認購登記，料下周開賣。對比同區項目，萬科香港VAU RESIDENCE上月10日推首批50伙，折實平均呎價24,519元，芳菲較其高約6.6%。鄰近的二手半新盤加多利軒，近期平均呎價為22,159元，芳菲則高開近18%。
Wetland Seasons Bay擬下月推售 涉1224伙
新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay已獲批預售樓花同意書，部署下月開售。項目提供1,224伙，售樓說明書及示範單位已接近尾聲，料可於兩周內完成，預計明年6月底入伙，樓花期不足一年。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/何文田芳菲高市價推30伙-277121