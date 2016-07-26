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供樓福音｜中原按揭：今日1個月拆息再創11年半新低
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供樓福音｜中原按揭：今日1個月拆息再創11年半新低
今日與樓按相關的1個月拆息進一步跌至0.06268厘，創自2010年1月20日(0.06厘)後逾11年半新低。中原按揭董事總經理王美鳳回應指，1個月拆息連跌6個工作天，由本月18日0.07804厘跌至今天0.06268厘，再創今年新低，亦創下逾11年半新低水平，資金充裕是推低拆息主因，本港銀行體系結餘已連續約10個月高於4,500億元歷史高水平，促使近月港元拆息跌至更低於美元拆息之超低水平。
由於本港供樓人士主要使用H按，新批H按選用比例高達96.4%，拆息下跌意味市場實際按息進一步下跌，今年初市場按息已跌至約1.46%，現時拆息跌勢下按息續跌至1.36%，創下近十年來按息新低水平，有助減輕業主及置業人士的供樓負擔，以今天按息計，供樓人士每月供款之利息支出對比今年初減少6.6%，若對比去年初之按息2.5厘，按揭利息減幅更達45%。
王美鳳表示，金管局昨宣布將於9月起增發外匯基金票據，以應付銀行在資金充裕的環境下對票據的持續需求。有關票據發行量暫定為400億元，意味將稍為抽走市場流動性而令銀行體系結餘稍為縮減。銀行體系結餘持續處於歷史新高水平已較長時間，稍為抽走市場資金有助港元拆息回升至追貼近美息，以防未來港美息差拉闊引發之問題。
她解釋，由於現時銀行體系結餘仍超於4,500億元水平，抽走400億元資金後仍達4,000億元高度充裕水平，預期港元拆息即使稍為回升仍接近美息超低水平，與樓按相關的1個月拆息年內料仍主要處於0.1厘至0.2厘以下水平，對於現有按息變化不大，市場按息仍會維持於1.5厘以下低水平，本港低息環境仍持續。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/供樓福音｜中原按揭：今日1個月拆息再創11年半新低-282056