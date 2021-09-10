地產
兩單幢盤開價攻上車客
2021-09-10
兩單幢盤開價攻上車客
一手市場氣氛熾熱，兩個港九單幢新盤昨齊齊開價，均以細單位為主，目標主攻上車客。恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN首批涉88伙，實用面積由229至260方呎，包括23伙開放式及65伙一房，扣除最高6%優惠，折實平均呎價28,888元，整批折實價低於800萬元。入場為實用面積230方呎開放式，折實售價595.866萬元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝形容首批屬「開心價」，透露定價有約3%至4%折讓，明日接受認購，最快下周末首輪銷售。
桂洪集團紅磡曼翹首推50伙應市，實用面積由186至250方呎，開放式及一房各涉25伙。扣除最高18%優惠，折實售價由331.8萬元起，折實呎價17,281元起，折實平均呎價19,648元。首批有24伙折實售價低於400萬元，最低售價及呎價同為實用面積192方呎的開放式單位。董事凌俊偉更以「屯馬興奮價」形容，冀幫助年輕人及分支家庭客置業，今日開放示範單位及接受認購，料最快月中開賣。
揚海明賣188伙
周末繼續有新盤開賣最少涉約400伙，其中由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸揚海將於明日次輪銷售188伙，首提供四房將連同毗鄰三房一對方式發售。另外，新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第一期尾輪推售266伙，當中212伙以價單開賣，另招標發售54伙。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/兩單幢盤開價攻上車客-284152