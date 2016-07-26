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兩房樓價｜上車客擲近8球買元朗 揀九龍平一成？
47 分前
兩房樓價｜上車客擲近8球買元朗 揀九龍平一成？
新盤熾熱氣氛推動下，剛需購買力加快入市。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，剛過去的周末元朗區錄得約11宗買賣成交，當中YOHO Town佔3宗，全屬兩房單位。
YOHO Town 9座高層F室，實用面積約461方呎，兩房間隔。原開價800萬元，減價4萬元，獲上車客以796萬元承接，實用呎價約17,267元。原業主於2012年10月以430萬元買入單位，持貨約9年，帳面獲利366萬元或約85%。
此外，同座極高層G室同屬兩房間隔，實用面積約461方呎。原叫價800萬元，微減5萬元，獲用家以795萬元承接，實用呎價約17,245元。原業主於2017年6月以600萬元入市，持貨4年帳面賺195萬元或約33%。
美孚新邨6年升值約30%
若預算較少，亦可在九龍區入市兩房，不過樓層及樓齡方面則較遜色，但勝在可以「住大啲」，呎價亦較低。利嘉閣地產皇牌屋苑西九龍曼克頓山分行助理分區董事陳鴻信稱，美孚新邨3期百老匯街45號極低層D室，實用面積約520方呎，兩房間隔，外望享內園景，以708萬元易主，折合實用面積呎價約13,615元。據了解，原業主約於2015年5月以約546萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面獲利約162萬元或30%。陳鴻信續稱，美孚新邨本月至今暫累錄約17宗二手成交個案，現時屋苑約有450個放盤提供，最低入場費由618萬元起。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/兩房樓價｜上車客擲近8球買元朗-揀九龍平一成？-281573