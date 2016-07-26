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兩房樓價｜九龍灣藍田將軍澳你點揀？最平773萬有交易
4 小時前
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兩房樓價｜九龍灣藍田將軍澳你點揀？最平773萬有交易
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德福花園本月至今暫錄得2宗成交，平均實用呎價約14,661元。(資料圖片)

九龍區屋苑兩房放盤承接力強，當中包括九龍灣、藍田及將軍澳，成交價介乎773萬至804萬元內。

同區換樓客承接德福花園

中原地產中九龍德福分行區域營業經理賴仲軒表示，九龍灣德福花園本月至今暫錄得2宗成交，平均實用呎價約14,661元。德福花園K座中層15室，實用面積約494方呎，採兩房間隔，享單邊開揚景致，以773萬元易手，折合實用呎價約15,648元。新買家為外區換樓客，鍾情屋苑位置方便，又擁地鐵上蓋大型商場，議價後即拍板入市作新居。據悉，原業主於2009年8月以250萬元購入單位，持貨剛好12年，現沽貨帳面獲利523萬元或約2.1倍離場。

都會豪庭低層800萬易手

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，將軍澳本月至今暫錄約129宗二手買賣交投，較上月同期183宗回落近三成，交投明顯放慢。最新錄得新都城3期都會豪庭2座低層A室，實用面積約470方呎，採兩房間隔，單位座向東北方，享園景，以800萬元成交，折合實用呎價約17,021元。據了解，原業主於1999年8月以271萬元買入單位，持貨22年，現沽貨帳面賺529萬元或近2倍離場。

麗港城大單邊減14萬成交

中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟稱，藍田麗港城1座中層B室，實用面積約522方呎，採兩房間隔，享大單邊開揚景致。原開價818萬元，放盤約1個月，議價後以803.8萬元成交，累減14.2萬元，折合實用呎價約15,398元。新買家為同區分支家庭，見單位景觀開揚，議價後即入市單位自用。原業主早於1995年5月以298萬元買入單位，持貨26年，現轉手帳面獲利505.8萬元或約1.7倍離場。

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麗港城兩房放盤約1個月，減至803.8萬元成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/兩房樓價｜九龍灣藍田將軍澳你點揀？最平773萬有交易-280592
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