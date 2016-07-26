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兩房樓價｜九龍6球盤罕有！買家火速還價5%上車
17 小時前
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兩房樓價｜九龍6球盤罕有！買家火速還價5%上車
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港灣豪庭兩房減價至644.8萬元沽出。(資料圖片)

二手樓價終破頂，上車客加快尋找心儀放盤，大角咀港灣豪庭最新錄得一宗議價上車個案。利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事何燕煌表示，港灣豪庭6座低層H室，實用面積約320方呎，兩房間隔，外望內園景。原叫價678萬元，經議價後減價33.2萬元或近5%，至644.8萬元沽出，折合實用面積呎價約20,150元。

何燕煌補充，上述單位成交日前一晚，租客剛剛退租，業主隨即將單位放售，碰巧買方有感九龍區600多萬元的兩房間隔單位放盤愈來愈少，當一見單位既是大型屋苑又設有會所，雙方「遇着有緣人」，一拍即合，火速還價成交，買家成功購入單位上車自住。據悉，原業主於2008年1月以約200萬元購入單位，持貨至今約13年，現轉手帳面獲利約444.8萬元，物業升值約2.2倍。

好運中心兩房30年賺價5.4

若以相若預算，亦可在沙田市中心購入兩房單位，面積較上述成交單位略大，而呎價約1.7萬元水平。利嘉閣地產沙田區區域董事郭建民稱，好運中心柏林閣高層E室，實用面積約348方呎，兩房間隔，外望樓景。單位放盤約兩個月，原叫價609萬元，至近日以608萬元沽出，折合實用面積呎價約17,471元。據悉，原業主於1991年10月以約95萬元購入單位，持貨約30年，現轉手帳面賺約513萬元，物業期內升值約5.4倍。郭建民補充，好運中心現時有約52個單位放售，入場價由520萬元起。

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好運中心現時有約52個單位放售，入場價由520萬元起。(資料圖片)

八號花園572萬易手

中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯指，大埔八號花園3座中層C室，實用面積約448方呎，兩房間隔，議價後以572萬元易手，實用面積呎價約12,768元。原業主於2015年以425萬元購入單位，持貨6年，是次沽出單位獲利約147萬元或約35%離場。

富榮花園高層509萬成交

居屋市場方面，世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑表示，旺角富榮花園16座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，座向南面，望樓景，成交價508.8萬元(居二市場價)，實用面積呎價約11,805元。據了解，原業主早於1998年2月以159萬元(未補地價)購入單位，持貨逾23年至今轉售，帳面賺349.8萬元，單位期內升值約2.2倍。

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富榮花園兩房逾23年升值2.2倍。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/兩房樓價｜九龍6球盤罕有！買家火速還價5上車-280423
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