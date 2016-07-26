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兩房樓價｜新東選擇多！最平5XX萬有交易
2 小時前
兩房樓價｜新東選擇多！最平5XX萬有交易
新界東屋苑兩房交投氣氛熾熱，成交價由573萬至890萬元。
用家入市牽晴間
中原地產粉嶺牽晴間分行經理呂學維表示，粉嶺牽晴間本月暫錄約7宗成交，屋苑2座高層D室，實用面積約382方呎，兩房間隔，議價後以573萬元獲用家承接，實用面積平均呎價約15,000元。原業主於2001年以151萬元購入單位，持貨20年，是次沽出單位獲利422萬元或約2.8倍離場。
沙田第一城本月暫錄15宗成交
中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良稱，沙田第一城8月暫錄15宗成交，對比上月同期錄約26宗成交回落。屋苑2座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以640萬元易手，實用平均呎價約19,572元。據了解，原業主於2013年以339萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位賺約301萬元或89%離場。
欣廷軒中層業主賺312萬離場
沙田欣廷軒鄰近港鐵第一城站，加上會所設施齊備，放盤向來受歡迎。世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟透露，屋苑2座中層G室，實用面積約417方呎，兩房兩廳間隔，望市景。單位放盤1個月，原叫價838萬元，累減16萬元，至822萬元沽出，實用面積呎價約19,712元。據了解，原業主於2014年9月購入單位，當時作價510萬元，持貨7年至今沽售，帳面獲利312萬元或約61%。
迎海890萬易手
中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山迎海一期2座高層H室，實用面積約496方呎，兩房間隔，以890萬元易手，實用平均呎價約17,944元。原業主於2016年以600萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位帳面賺約290萬元或48%離場。
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