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兩房租賃｜最平1.13萬 灣仔長沙灣東涌荃灣你點揀？
42 分前
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樓市樓價租賃兩房荃灣荃景花園預繳東涌映灣園長沙灣喜韻減價灣仔尚翹峰特色戶租金回報
兩房租賃｜最平1.13萬 灣仔長沙灣東涌荃灣你點揀？
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荃景花園目前仍有約15個租盤提供，月租叫價由10,000元起。(資料圖片)

雖然暑假已過，但租賃市場交投仍然活躍，尤其兩房租盤承接力強，最平1.13萬元成交，更有業主今年中買入單位即租出。

荃景花園享約6.8厘回報

利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生透露，荃灣荃景花園12座中層G室，實用面積約380方呎，屬兩房間隔，外望樓景，以11,300元租出，折合實用面積呎租約30元。租客由外國回流，因暫未有收入證明，所以先預付一年租金承租。

據悉，業主於2010年11月以約200萬元購入單位，現租出可享租金回報率約6.8厘。陳敏生補充，屋苑目前仍有約15個租盤提供，月租叫價由10,000元起。

映灣園業主收樓不久即租出

中原地產東涌區資深分區營業經理陳偉業表示，東涌區租賃市況靠穩，本月累錄約80宗租賃成交，指標屋苑映灣園佔最多，共25宗。映灣園16座高層F室，實用面積約563方呎，兩房間隔，向西南，享翠綠山景，景致開揚，月租叫價16,500元，議價後以16,200元成交，折合實用呎租約28.8元。

買家為一對夫婦，鍾情單位景致翠綠及開揚，一睇即中，輕微議價後即拍板租入。業主於今年6月以750萬元買入單位，收樓不久便成功租出，可享約2.6厘租金回報。

喜韻低層減價逾半成

利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事李啟昌指，長沙灣喜韻1座低層C室，實用面積約506方呎，採兩房間隔，外望街景。單位放盤兩星期，原叫租19,000元，經議價後減價1,000元或約5.3%，至18,000元租出，折合實用面積呎租約36元。

據悉，業主於2014年12月，以約581.9萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.7厘。

尚翹峰特色戶呎租51

利嘉閣地產皇牌屋苑灣仔分行聯席董事梁浩賢稱，灣仔尚翹峰2座極低層平台特色戶，實用面積約433方呎，兩房間隔連約188方呎平台，以22,000元租出，折合實用面積呎租約51元。

據悉，業主於2018年5月以約960萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.8厘。梁浩賢續稱，尚翹峰本月暫錄約2宗租賃成交個案。

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東涌區租賃市況靠穩，本月累錄約80宗租賃成交，指標屋苑映灣園佔最多，共25宗。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/兩房租賃｜最平1-13萬-灣仔長沙灣東涌荃灣你點揀？-285651
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