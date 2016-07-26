雖然暑假已過，但租賃市場交投仍然活躍，尤其兩房租盤承接力強，最平1.13萬元成交，更有業主今年中買入單位即租出。
荃景花園享約6.8厘回報
利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生透露，荃灣荃景花園12座中層G室，實用面積約380方呎，屬兩房間隔，外望樓景，以11,300元租出，折合實用面積呎租約30元。租客由外國回流，因暫未有收入證明，所以先預付一年租金承租。
據悉，業主於2010年11月以約200萬元購入單位，現租出可享租金回報率約6.8厘。陳敏生補充，屋苑目前仍有約15個租盤提供，月租叫價由10,000元起。
映灣園業主收樓不久即租出
中原地產東涌區資深分區營業經理陳偉業表示，東涌區租賃市況靠穩，本月累錄約80宗租賃成交，指標屋苑映灣園佔最多，共25宗。映灣園16座高層F室，實用面積約563方呎，兩房間隔，向西南，享翠綠山景，景致開揚，月租叫價16,500元，議價後以16,200元成交，折合實用呎租約28.8元。
買家為一對夫婦，鍾情單位景致翠綠及開揚，一睇即中，輕微議價後即拍板租入。業主於今年6月以750萬元買入單位，收樓不久便成功租出，可享約2.6厘租金回報。
喜韻低層減價逾半成
利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事李啟昌指，長沙灣喜韻1座低層C室，實用面積約506方呎，採兩房間隔，外望街景。單位放盤兩星期，原叫租19,000元，經議價後減價1,000元或約5.3%，至18,000元租出，折合實用面積呎租約36元。
據悉，業主於2014年12月，以約581.9萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.7厘。
尚翹峰特色戶呎租51元
利嘉閣地產皇牌屋苑灣仔分行聯席董事梁浩賢稱，灣仔尚翹峰2座極低層平台特色戶，實用面積約433方呎，兩房間隔連約188方呎平台，以22,000元租出，折合實用面積呎租約51元。
據悉，業主於2018年5月以約960萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.8厘。梁浩賢續稱，尚翹峰本月暫錄約2宗租賃成交個案。