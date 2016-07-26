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兩房租賃｜荃灣呎租29元 青衣業主享3.8厘回報
2 小時前
兩房租賃｜荃灣呎租29元 青衣業主享3.8厘回報
正值暑期傳統租賃旺季，市場上租盤承接暢旺，荃青區屋苑連錄兩房成交。利嘉閣地產皇牌屋苑青衣海欣花園分行經理梁均耀表示，青衣青怡花園錄得本月首宗租賃成交，單位為3座中層E室，實用面積約343方呎，屬兩房間隔，望園景，以12,800元租出，折合實用面積呎租約37元。
據悉，業主於2015年9月以約400萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.8厘。屋苑現時約有6個租盤提供，月租叫價由13,500元起。
愉景新城極低層1.45萬租出
利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生稱，荃灣愉景新城10座極低層G室，實用面積約493方呎，屬兩房間隔，望內園池景，以14,500元租出，折合實用面積呎租約29元。租客見單位裝修企理，遂決定承租。
據悉，業主於2021年5月以約749萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.3厘。陳敏生續稱，屋苑目前仍有約22個租盤提供，月租叫價由15,000元起。
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