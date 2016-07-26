公屋私樓價｜青衣長發邨綠表破頂易手 媲美薈藍開價

青衣區有新供應出現，宏安地產(1243)青衣薈藍今日公布首張價單，涉64伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由388.8萬元起，折實呎價18,692元起，折實平均呎價20,638元。最低售價為3樓B03單位，實用面積208方呎，開放式間隔，折實售價388.8萬元，折實呎價18,692元。
薈藍亦成功超越遠洋集團(3377)旺角千望，暫成為今年最平新盤。千望今年4月底推出首批單位，折實入場397.8萬元。
長發邨海景戶賣386萬
上車需求殷切，同區公屋亦有價有市，長發邨錄得一宗創屋苑綠表新高成交。中原地產青衣區域營業經理梁岳宏表示，長發邨敬發樓高層3室，實用面積約443方呎，現為兩房間隔。綠表市場原叫價400萬元，放盤半個月，最終減價14萬元，以386萬元沽出，折合實用呎價約8,713元，呎價屬該屋苑綠表市場新高。
梁岳宏指，單位享海景，且附有裝修。買家為區內客，見單位質素高，又難得未過擔保期，可承做高成數按揭及長還款年期，故迅速決定購入自用。原業主則於2010年10月以53.75萬元綠表價買入單位，自住10年多沽出單位，帳面獲利332.25萬元，單位期內升值約6.2倍。
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陳永傑：同區私樓無此類銀碼選擇
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，薈藍首批價錢貼同區二手價，屯門區樓價一向比青衣有約一成折讓，近期該區新盤呎價亦超過2萬元，薈藍開價確實吸引，加上有銀碼細優勢，低於400萬元入場，同區私樓無此類銀碼選擇，料受上車客追捧，亦會吸引白居二買家，估計首批可「一Q清枱」，將由用家主導。參考鄰近地區如荃灣西同類單位月租約1.5萬計，料項目租金回報逾3厘。他指，上半年樓市由新界西帶動，1,000萬元以下物業成交暢旺。本月多個新盤蓄勢待發，預計8月一手成交量將大反彈，全月可達2,000宗。
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薈藍較同區二手呎價高逾13%
青衣區內近年一手供應不多，參考區內對上一個新盤，佳明集團(1271)明翹匯於2019年10月推出首批156伙，值得留意當時正值社會運動時期，折實平均呎價14,813元，薈藍較之高近40%；明翹匯首批折實入場價432.1萬元，屬299方呎一房單位。
至於二手私人屋苑近期平均呎價，據中原地產資料顯示，如盈翠半島及灝景灣分別為18,170元及16,800元，薈藍較兩者高約13.6%至23%；而翠怡花園及海欣花園分別為16,642元及15,972元，薈藍較兩者高約24%至近30%。