全方位實景比拼 星凱．堤岸 北望九肚山 南望城門河

中洲置業火炭星凱．堤岸將於周末兩天(16日及17日)盡推首3張價單合共536伙進行首輪銷售，昨已截止認購登記，市傳累收逾27,000票，超額認購逾49倍。項目景觀賣點為「前臨城門河，背靠九肚山」，發展商指約70%單位可望城門河景和遠山景觀，部分更可遠眺馬場景。當中最珍貴之處為望城門河景觀單位以向南為主，合乎傳統智慧「買樓要買向南樓」，至於其他方向的單位景觀及有甚麼地方要留意呢？
星凱．堤岸由4座樓高介乎39至41層的住宅大樓組成，為1、2、3、5座，提供1,335伙，涉開放式至四房戶型。
向南單位中高層望城門河景觀，可避開前方火炭鐵路大樓，惟小部分河景會被御龍山阻擋；低層靠近火炭鐵路站路軌，需考慮會否受列車經過或車站內的廣播聲音影響。
向北單位中高層以內園及九肚山方向遠山景為主，亦有小量樓景；低層則靠近前方地皮將興建小學，部分單位設隔音設施，而高層單位受噪音影響較低。
向西單位中高層望火炭路及開揚火炭山景；低層靠近火炭路、明渠及稻苗學院。火炭路屬火炭連接市區的主要幹道，需考慮會否受車來車往的聲音影響，另稻苗學院煮食時會產生油煙。
向東單位高層望九肚山方向遠山景及小量馬場景，中低層則望工廈及由港鐵持有的未發展用地，該用地計劃興建4幢住宅大廈，涉1,147伙，或會阻擋大部分景觀。
至於星凱．堤岸首輪銷售方面，明日先提供374伙可供發售，由S組內部認購最先揀樓，其後為A組大手組別，將分A1組最少購2伙，包括1伙三房單位；A2組最少購1伙三房或兩房連工作間單位；而周日為B組買家揀樓，最少提供162伙。
該盤開放式單位涉76伙，僅得1座C室及2座H室可選擇。一房提供390伙，如欲選擇明廁，只有1座B室及2座E室可選擇。兩房提供465伙，分開放式廚房及梗廚兩類，發展商提供面積稍大的連工作間戶型，而1座D室為兩房唯一黑廁單位。三房提供391伙，設5種戶型。最後13伙為天際特色戶，實用面積由1,063至2,001方呎。發展商提供以第3座28樓H單位為藍本的示範單位，此單位亦包括在首輪銷售單位之內，以最高15%折扣計，折實售價1,609萬元，折實呎價21,311元。