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北部都會區｜屯門元朗樓成投資新寵兒 租金回報有幾多？
1 小時前
北部都會區｜屯門元朗樓成投資新寵兒 租金回報有幾多？
大市靠穩向好，元朗及屯門區均受惠《施政報告》提出北部都會區發展，而備受投資者青睞，到底租金回報可以有幾多？
元朗高層兩房980萬易手
中原地產西鐵元朗站分行經理林頌宜表示，元朗YOHO Midtown本月累錄6宗成交，其中7座高層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，享開揚景致。原叫價990萬元，減價10萬元，以980萬元沽出，折合實用呎價約18,846元。買家看好北部都會區發展，趁低息買樓作長線投資，鍾情上址高層開揚，快速決定承接。參考同類單位市值月租約17,000元計，預計上址租金回報約2.1厘，相信日後回報會進一步上升。
原業主於2010年11月以430.5萬元一手購入單位，持貨11年轉售，帳面獲利549.5萬元，單位期內升值近1.3倍。
屯門兩房呎售10354元
中原地產屯門城點分行A組分行經理袁銘鍵指，屯門華樂大廈低層E室，實用面積約396方呎，兩房間隔。原叫價425萬元，議價後減15萬元，以410萬元成交，折合實用呎價約10,354元。買家本打算購買市區新樓作長線投資，但見《施政報告》公布將重點發展新界北，認為區內物業未來租售潛力可看高一線，遂決定趁早入市鎖定成本，睇樓後最終購入二手物業，因可即買即收租。參考同類單位市值月租約9,500元至10,000元計，單位租金回報料近3厘。
原業主於2011年10月以151萬元購入單位，持貨10年轉售，帳面獲利259萬元或1.7倍。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/北部都會區｜屯門元朗樓成投資新寵兒-租金回報有幾多？-289596