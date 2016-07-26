北部都會 新界西兩低密度盤對撼

受惠《施政報告》提及要發展北部都會區，新界西樓市備受市場關注，區內即將迎來兩大新盤應市，包括新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay(下稱WSB)第二期及長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS，共涉729伙。兩盤同主打低密度發展，均部署下周開價，有機會出現兩盤對撼情況。
新地副董事總經理雷霆稱，WSB二期提供388伙，已獲預售樓花同意書，料最快下周上載售樓說明書及開放示範單位，並有機會公布首張價單，強調定價將參考市價，部署下月初開售。他指，WSB一期累售逾1,100伙，套現逾80億元，《施政報告》提及未來基建將配合大西北發展，規劃中的北部都會區亦突顯天水圍區的優勢，集團對西北區樓盤的未來吸納看高一線。
代理總經理胡致遠稱，WSB二期由2座9至10層高大廈及8幢6層高別墅組成，當中約75%為標準分層單位，約25%為特色單位。間隔涵蓋開放式至四房，標準單位實用面積由270至800方呎，主打兩房單位，而兩房或以下單位佔全盤約70%，項目樓花期僅約9個月。
至於提供341伙的#LYOS，長實高級營業經理楊桂玲指，爭取日內上載售樓說明書，最快下周開放示範單位及開價，料首批不少於69伙，將備有一房及兩房示範單位。
她昨介紹僅佔項目58伙的前庭花園戶，間隔涉開放式至兩房，首張價單統將包括此類單位。項目另提供51伙「層層叠趣」花園複式戶，料會以招標形式推售，定價會參考豪宅洋房價格。
星凱．堤岸次輪傳超購76倍
鄰近港鐵火炭站、中洲置業發展的星凱．堤岸將於明日(23日)次輪銷售338伙，昨日已截止認購登記，錄得逾26,000個認購登記，超額認購約76倍。據報入票者中較多為家庭客，有意購三房單位自住，而開放式戶亦受年輕買家關注。
項目本周先後加推第4及第5號價單，分別涉134伙及218伙，包括首度推出開放式戶，當中1座7樓C室開放式戶屬5號價單入場單位，實用面積228方呎，折實售價496.2萬元。
KOKO HILLS明發售101伙
兩九龍區新盤亦於周末開賣，會德豐地產藍田KOKO HILLS明發售101伙，當中87伙公開發售，涵蓋一房至四房單位，折實售價由794.2萬元起；另14伙為招標推售。
已落成入伙的其士國際(025)與市區重建局合作發展大角咀傲寓，計劃開放現樓單位予公眾預約參觀，並加推17伙於周日發售，折實售價由681.8萬元起。