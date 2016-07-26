Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
十大屋苑｜中原利嘉閣周末交投回升 買家恢復入市信心
6 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手十大屋苑中原地產利嘉閣地產買家信心陳永傑廖偉強太古城嘉湖山莊
十大屋苑｜中原利嘉閣周末交投回升 買家恢復入市信心
news-images
中原表示，太古城本周末表現最好，錄得4宗成交。(資料圖片)

受惠買家入市意欲轉強，刺激二手市況升溫。中原地產公布，本周末十大屋苑錄得8宗成交，較上周末大增7倍，零成交屋苑收窄至7個，而太古城表現最好，周末錄得4宗成交；嘉湖山莊及映灣園均各錄2宗成交。

至於利嘉閣地產分行網絡數據顯示，在過去的周末日十大指標屋苑累錄8宗二手成交個案，較上周末的3宗，大增5宗或約1.7倍，不過交投量仍連續4個周末處於單位數。

陳永傑：施政報告後買家恢復入市信心

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周末因颱風關係成交量偏低，本周末天氣轉穩，加上《施政報告》後市況轉明朗，買家恢復入市信心，重新出動睇樓。火炭大型新盤周末銷情理想，市場反應熱烈，鎖起新界東購買力，將軍澳新盤亦醞釀推售，十大屋苑成交集中港島區及新界西區。他預計，待新盤銷售告一段落，二手成交量將逐步回升。

廖偉強：一手搶佔市場焦點 二手樓價續高位爭持

利嘉閣地產總裁廖偉強指，剛過去的周末二手成交量錄得8宗，未能突破雙位數字，仍然屬於偏低水平，皆因適逢有一手新盤推售，搶佔市場焦點，難免拖慢二手市場成交速度。再者，現時二手樓價繼續於高位徘徊爭持中，部分業主亦未必接受買家還價，議價空間有限下，買賣雙方持續拉鋸，導致二手成交速度緩慢。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若以屋苑劃分，以嘉湖山莊及映灣園表現最佳，分別錄得2宗成交；其次為太古城、黃埔花園、麗港城、沙田第一城，各自錄得1宗成交；而康怡花園、杏花邨、新都城、美孚新邨均暫未錄得交投。

樓市新聞：

港島細單位連環蝕讓 投資者10年斬纜輸幾多？

1200萬內三房！首置客議價百萬 颱風後即簽約

狠劈450萬沽港島兩房 乜原因令業主願咁做？

買家漏夜斥逾9球入市！元朗二手成交加快

星凱．堤岸今賣265伙 買家：鍾情交通方便

租金回報可觀！兩區屋苑逾3厘

北角三房低市價轉手 新界盤減價有承接

第三季私宅轉手獲利 創樓市辣招以來新低

news-images
利嘉閣稱，嘉湖山莊為表現最佳屋苑之一，錄得2宗成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原利嘉閣周末交投回升-買家恢復入市信心-288928
#Hashtags
樓市樓價二手十大屋苑中原地產利嘉閣地產買家信心陳永傑廖偉強太古城嘉湖山莊

樓市走勢｜港島細單位連環蝕讓 投資者10年斬纜輸幾多？

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
樓市走勢｜港島細單位連環蝕讓 投資者10年斬纜輸幾多？
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多