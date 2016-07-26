地產
十大屋苑｜中原利嘉閣周末交投回升 買家恢復入市信心
6 小時前
十大屋苑｜中原利嘉閣周末交投回升 買家恢復入市信心
受惠買家入市意欲轉強，刺激二手市況升溫。中原地產公布，本周末十大屋苑錄得8宗成交，較上周末大增7倍，零成交屋苑收窄至7個，而太古城表現最好，周末錄得4宗成交；嘉湖山莊及映灣園均各錄2宗成交。
至於利嘉閣地產分行網絡數據顯示，在過去的周末日十大指標屋苑累錄8宗二手成交個案，較上周末的3宗，大增5宗或約1.7倍，不過交投量仍連續4個周末處於單位數。
陳永傑：施政報告後買家恢復入市信心
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周末因颱風關係成交量偏低，本周末天氣轉穩，加上《施政報告》後市況轉明朗，買家恢復入市信心，重新出動睇樓。火炭大型新盤周末銷情理想，市場反應熱烈，鎖起新界東購買力，將軍澳新盤亦醞釀推售，十大屋苑成交集中港島區及新界西區。他預計，待新盤銷售告一段落，二手成交量將逐步回升。
廖偉強：一手搶佔市場焦點 二手樓價續高位爭持
利嘉閣地產總裁廖偉強指，剛過去的周末二手成交量錄得8宗，未能突破雙位數字，仍然屬於偏低水平，皆因適逢有一手新盤推售，搶佔市場焦點，難免拖慢二手市場成交速度。再者，現時二手樓價繼續於高位徘徊爭持中，部分業主亦未必接受買家還價，議價空間有限下，買賣雙方持續拉鋸，導致二手成交速度緩慢。
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若以屋苑劃分，以嘉湖山莊及映灣園表現最佳，分別錄得2宗成交；其次為太古城、黃埔花園、麗港城、沙田第一城，各自錄得1宗成交；而康怡花園、杏花邨、新都城、美孚新邨均暫未錄得交投。
樓市新聞：
港島細單位連環蝕讓 投資者10年斬纜輸幾多？
1200萬內三房！首置客議價百萬 颱風後即簽約
狠劈450萬沽港島兩房 乜原因令業主願咁做？
買家漏夜斥逾9球入市！元朗二手成交加快
星凱．堤岸今賣265伙 買家：鍾情交通方便
租金回報可觀！兩區屋苑逾3厘
北角三房低市價轉手 新界盤減價有承接
第三季私宅轉手獲利 創樓市辣招以來新低
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原利嘉閣周末交投回升-買家恢復入市信心-288928