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十大屋苑｜中原利嘉閣周末單位數成交 買家觀望施政報告出爐
47 分前
十大屋苑｜中原利嘉閣周末單位數成交 買家觀望施政報告出爐
本周末十大屋苑成交仍屬低迷，中原地產公布僅錄得4宗成交，按周下跌4宗或50%，屬今年次低，僅高於今年2月中農曆新年周末的3宗，本周末零成交屋苑增至7個，而國慶三天假期則錄11宗交投。
至於利嘉閣地產分行網絡數據顯示，在過去的周末日十大指標屋苑累錄8宗二手成交個案，與上周末持平，屬今年二月中以來最淡靜的周末；而國慶三日假期則合共錄得11宗買賣。
陳永傑：一手新盤搶客
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，國慶三天假期分薄二手客源，部分買家於假期首天率先睇樓入市，加上一手新盤市場熱鬧，如火炭新盤本周末開放示範單位予公眾參觀，即吸引市民排隊睇樓，對項目及其價格均有期望，令二手睇樓氣氛受影響，交投放慢。踏入10月，市場未有負面消息，本周政府將公布新一份施政報告，未知對樓市加辣或是減辣，有買家靜待施政報告公布後才作入市決定。
本周末零成交屋苑增至7個，嘉湖山莊錄得2宗成交表現最好，太古城及康怡花園各錄1宗交投。計及國慶長假期，則只有黃埔花園及沙田第一城未有成交。
廖偉強：牛皮拉鋸格局未變
利嘉閣地產總裁廖偉強指，現時市場欠缺利好消息刺激，表現持續牛皮拉鋸，而新一份《施政報告》即將出爐，買家關注樓市會否有新政策，以及未來如何增加土地供應等，取態較為觀望。另外，中央對各項業收緊監管，增加部分投資者對經濟下行的憂慮，減慢本港樓市的資金投入。他預期，周三的《施政報告》具體措施出台後，大市才會有較明確方向。
在過去三天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，三天長假交投以九龍區較多，共錄得8宗成交，港島區錄得3宗成交，而新界區則只有1宗成交。若以屋苑劃分，以美孚新邨表現最佳，三天共錄得4宗成交；其次為太古城，共錄2宗買賣；而康怡花園、黃埔花園、麗港城、新都城及嘉湖山莊則各錄僅1宗；至於杏花邨、沙田第一城及映灣園暫未錄得成交。
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