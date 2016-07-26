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十大屋苑｜中原利嘉閣周末跌至單位數成交 新界二手幾近癱瘓
3 小時前
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十大屋苑｜中原利嘉閣周末跌至單位數成交 新界二手幾近癱瘓
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中原地產表示，新界區3大指標屋苑本周末零成交。(蘇文傑攝)

中原地產公布，十大屋苑本周末僅錄得3宗成交，較上周末急跌66.7%，「捧蛋」屋苑增至7個，僅得海怡半島、美孚新邨及新都城錄得成交，新界3大指標屋苑陷入冰封。

利嘉閣地產指，綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄5宗二手成交個案，較上周末的11宗按周跌55%，為近四周最少。太古城、康怡花園、杏花邨、黃埔花園、嘉湖山莊及映灣園共6個屋苑均暫未錄得成交；而美孚新邨錄得2宗交投，表現最佳。

陳永傑：新盤發展商定價保守成功吸客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市近日交投氣氛造好，惟成交以一手為主。本周末有3大新盤開售，分別位處將軍澳、洪水橋及火炭，且推售伙數較多，發展商定價亦保守，成功搶去市場大批細價樓買家，預計本周末一手成交可近400宗，二手交投明顯受壓，尤其是新界區，二手成交幾近癱瘓，相信要待新盤向隅客回流二手市場，交投量才會逐漸回升。

廖偉強：需待新盤向隅客回流 二手才有起色

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，新界及九龍區新盤接連出擊，除了剛過去的周末兩日開售外，戰線亦將緊接延續至本周二(9日)及周三(10日)繼續銷售，導致不少準買家均暫時冷落二手屋苑，改投在新盤市場先試「手風」。目前，樓價尚在高位爭持，加上之前數月已消化不少二手盤源，在業主議價空間有限下，部分準買家轉戰開價貼市的一手市場，料需待新盤向隅客回流，二手才有較大起色。

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利嘉閣地產指，美孚新邨本周末錄得2宗交投，表現最好。(鍾式明攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原利嘉閣周末跌至單位數成交-新界二手幾近癱瘓-291949
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