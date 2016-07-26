Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
十大屋苑｜中原利嘉閣按周反彈 新盤熱賣加快買家入市
1 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手十大屋苑中原地產利嘉閣地產新盤陳永傑廖偉強黃埔花園麗港城映灣園
十大屋苑｜中原利嘉閣按周反彈 新盤熱賣加快買家入市
news-images
中原地產表示，黃埔花園本周末錄得3宗表現最佳。(莊振邦攝)

中原地產表示，十大屋苑本周末共錄得18宗成交，按周急增1.6倍，十大屋苑全部有成交，當中黃埔花園錄得3宗表現最佳，而康怡花園、美孚新邨、麗港城及映灣園各錄2宗交投。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤市場熾熱，帶動二手交投氣氛。天水圍新盤本周六首輪開售即報捷，首批單位火速沽清，刺激二手市場買家亦加速入市。近日市場已消化股市波動的影響，買家積極入市，預計整體樓市將繼續靠穩向好。

短期內二手交投量料維持穩定水平

利嘉閣地產總裁廖偉強指，市場上的新盤經過一輪銷售後，部分購買力回流至二手屋苑，帶動剛過去的周末二手交投量有所增加。綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄15宗二手成交個案，較上周末的10宗增加50%，為近三周以來最多。

廖偉強稱，過去一段時間的股市波動，對準買家入市步伐造成影響，而且不少業主反價，準買家需要時間適應價格調升，加上早前的旺市消化大量放盤令盤源短缺，故此二手成交量增加的幅度有限。他續稱，每當市場上大型新盤推出，雖然短暫凍結二手交投，不過在銷售過後不少向隅客會回流二手，釋放市場購買力，預計短期內二手交投量料維持在穩定水平。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區及新界區表現最好，各自錄得6宗成交，分別按周增加3宗及2宗；至於港島區則錄得3宗成交，按周持平。若以屋苑劃分，以麗港城及映灣園表現最佳，各自錄得3宗成交；其次，康怡花園及嘉湖山莊各自錄得2宗買賣；而太古城、黃埔花園、新都城、美孚新邨、沙田第一城及映灣園則各有1宗成交；杏花邨則暫未錄得成交。

相關新聞：即日沽清｜Wetland Seasons Bay原價加推160伙 472萬入場

news-images
利嘉閣地產指，以屋苑劃分，以麗港城及映灣園表現最佳，各自錄得3宗成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原利嘉閣按周反彈-新盤熱賣加快買家入市-281371
#Hashtags
樓市樓價二手十大屋苑中原地產利嘉閣地產新盤陳永傑廖偉強黃埔花園麗港城映灣園
Am730

今日二手｜沙田夾屋劈175萬沽 成交價買到奧運站屋苑

樓市走勢｜元朗兩房反價成交 鐵路沿綫租盤搶手

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
今日二手｜沙田夾屋劈175萬沽 成交價買到奧運站屋苑
Am730
Am730
樓市走勢｜元朗兩房反價成交 鐵路沿綫租盤搶手
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多