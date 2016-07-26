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十大屋苑｜中原利嘉閣按周反彈 新盤熱賣加快買家入市
1 小時前
十大屋苑｜中原利嘉閣按周反彈 新盤熱賣加快買家入市
中原地產表示，十大屋苑本周末共錄得18宗成交，按周急增1.6倍，十大屋苑全部有成交，當中黃埔花園錄得3宗表現最佳，而康怡花園、美孚新邨、麗港城及映灣園各錄2宗交投。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤市場熾熱，帶動二手交投氣氛。天水圍新盤本周六首輪開售即報捷，首批單位火速沽清，刺激二手市場買家亦加速入市。近日市場已消化股市波動的影響，買家積極入市，預計整體樓市將繼續靠穩向好。
短期內二手交投量料維持穩定水平
利嘉閣地產總裁廖偉強指，市場上的新盤經過一輪銷售後，部分購買力回流至二手屋苑，帶動剛過去的周末二手交投量有所增加。綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄15宗二手成交個案，較上周末的10宗增加50%，為近三周以來最多。
廖偉強稱，過去一段時間的股市波動，對準買家入市步伐造成影響，而且不少業主反價，準買家需要時間適應價格調升，加上早前的旺市消化大量放盤令盤源短缺，故此二手成交量增加的幅度有限。他續稱，每當市場上大型新盤推出，雖然短暫凍結二手交投，不過在銷售過後不少向隅客會回流二手，釋放市場購買力，預計短期內二手交投量料維持在穩定水平。
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區及新界區表現最好，各自錄得6宗成交，分別按周增加3宗及2宗；至於港島區則錄得3宗成交，按周持平。若以屋苑劃分，以麗港城及映灣園表現最佳，各自錄得3宗成交；其次，康怡花園及嘉湖山莊各自錄得2宗買賣；而太古城、黃埔花園、新都城、美孚新邨、沙田第一城及映灣園則各有1宗成交；杏花邨則暫未錄得成交。
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