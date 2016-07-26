十大屋苑｜中原利嘉閣按周回升 嘉湖表現最好！

中原地產表示，本周末十大屋苑錄得18宗成交，較上周末升20%，已連續23個周末錄得雙位數成交，市況持續活躍。嘉湖山莊成交最多，佔6宗，其次是黃埔花園及映灣園，各錄3宗成交，康怡花園亦錄得2宗成交，零成交屋苑收窄至2個，分別為太古城及美孚新邨。
中原陳永傑：新盤市場欠焦點 二手樓市持續暢旺
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，整體樓市持續暢旺，市場利好消息多，推動買家積極入市，亦願意追價，近期一手市場欠缺焦點新盤，令購買力流向二手市場，尤其是上車盤集中地新界西，二手成交十分熾熱，屢錄新高價成交。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，剛性需求大，樓市暢旺，買家快速適應追價，入市態度積極，加上同區新盤開售在即，買家怕新盤開價後會進一步推高二手樓價，紛紛偷步入市。本周末嘉湖山莊不論睇樓量及成交均十分暢旺，至少錄得6宗成交，包括麗湖居10座中層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，以595萬元沽出，折合實用呎價約10,897元。原業主於2004年2月以100萬元購入物業，持貨逾17年，現轉手帳面獲利495萬元或近5倍。
利嘉閣廖偉強：市場暫缺刺激因素 靜待焦點盤及通關
利嘉閣地產總裁廖偉強稱，市場未見重大因素左右樓市，故二手交投維持按周時升時跌的格局，暫未見有明確的大方向。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄19宗二手成交個案，較上周末的16宗增19%，亦為連續23個周末錄得雙位數成交，並為過去7周以來的次佳表現。
廖偉強續稱，目前市場上沒有太特別的因素刺激整體樓市大上大落，最近二手交投仍處於窄幅波動，周末十大屋苑按周維持在數宗之間升跌徘徊。近期所見，業主較為惜售甚至反價，而買家亦已逐步適應價錢調升，故交投宗數大致保持平穩。他相信，要待再有全新大型焦點新盤登場，及通關有進一步眉目時，市場便可有較明顯的突破。
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，新界區表現最好，錄得10宗成交，按周增加8宗；而九龍區錄得7宗成交，較上周的高基數跌42%，港島區則錄得2宗成交，按周表現持平。若以屋苑劃分，嘉湖山莊及映灣園並駕齊驅、表現最好，各錄得4宗交投；其次，黃埔花園有3宗買賣；新都城及沙田第一城亦各錄2宗成交；太古城、康怡花園、麗港城及美孚新邨分別錄得1宗交投；而杏花邨則暫未有成交。