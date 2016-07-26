十大屋苑｜中原利嘉閣按周回落4至6宗

中原地產公布，本周末十大屋苑共錄得12宗成交，按周回落6宗或約33%。另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄11宗二手成交個案，較上周末的15宗減少4宗或約27%。
陳永傑：料下月部分一手向隅客回流帶動交投
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天水圍新盤本周末次輪銷售，300伙極速沽清，扣起大批上車客源；而豪宅方面，港島區黃竹坑站新盤亦已起動，不少客人趁周末參觀示位及入票，亦分散二手注意力，故成交量回落屬正常現象，料下月部分一手向隅客回流二手，屆時可帶動交投。至於成分屋苑表現方面，黃埔花園錄得3宗表現最佳；康怡花園、新都城及嘉湖山莊同錄2宗成交；太古城、美孚新邨及映灣園則要「捧蛋」。
廖偉強：樓價高位徘徊 買家呈觀望狀態
利嘉閣地產總裁廖偉強稱，鑑於本港股票市場持續波動，加上自早前樓價破頂後持續於高位徘徊，導致業主及買家於議價過程保持拉鋸狀態，連帶剛過去的周末二手交投量有所下降。
他指，本周二手交投量有所下降主要基於兩大因素，皆因過去一段時間本港股市持續波動，蒸發不少資金，對準買家入市心態造成猶豫，加上樓價自早前破頂後繼續於高位徘徊，現時業主叫價高企，導致買賣雙方議價呈拉鋸狀態，拖慢成交進程。他續指，此外近期市場上移民盤數量略為增加，有部分心急離港移民人士加快放售盤源，但整體二手市場呈觀望狀態，加上暫時兩地通關無望，買家均著眼於未來股市及經濟前景，同時今年上半年市場已消化大量購買力，未來或要等有進一步通關利好消息及再有焦點大盤推售，才會連帶刺激二手市場成交。
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區及新界區表現最好，各自錄得4宗成交，兩區均分別按周減少2宗；至於港島區則錄得3宗成交，按周持平。若以屋苑劃分，以康怡花園、麗港城、新都城、沙田第一城及嘉湖山莊表現最佳，各自錄得2宗成交；其次，太古城錄得1宗買賣；而杏花邨、黃埔花園、美孚新邨及映灣園則暫未錄得成交。
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