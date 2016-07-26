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十大屋苑｜中原周末錄18宗成交 二手市場價升量跌
29 分前
十大屋苑｜中原周末錄18宗成交 二手市場價升量跌
中原地產十大屋苑本周末錄得18宗成交，較上周末的22宗，回落18.2%，惟亦連續21個周末維持雙位數水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著本港新冠肺炎疫情持續穩定，一、二手成交皆旺，一手市場截至昨日錄得約770宗成交，由於大市向好，不少業主叫價較為進取，令二手市場呈價升量跌現象，買家需要時間去消化及考慮，但整體後市走勢向好，7月份樓市可算屬平穩發展。
成分屋苑表現方面，海怡半島及嘉湖山莊表現最佳，周末均錄4宗成交；美孚新邨亦錄得3宗。至於康怡花園、麗港城及映灣園則未錄成交。
嘉湖山莊本月首11日錄21宗成交
中原地產天水圍資深區域營業經理文家輝指，置業需求強勁，嘉湖山莊本月首11日錄約21宗成交，平均實用呎價約11,173元，本周末錄約4宗成交。景湖居10座中層G室，實用面積約547方呎，三房間隔，外望開揚景，以625萬元沽出，平均實用呎價約11,426元。新買家為外區上車客，已睇市區二手盤一段時間，認為嘉湖三房價錢低水，睇樓即日決定入市。原業主於2018年4月以560萬元買入單位，持貨3年轉售，帳面獲利65萬元或近12%。
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